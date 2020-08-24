سمية الخشاب
سمية الخشاب
Imageحياتنا

“باكتشاف الطبيعة تكتشف نفسك “.. “شاهد” ماذا فعلت سمية الخشاب وهي عارية بين الليمون والبرتقال!

كتب وطن
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أثارت الفنانة المصرية ، جدلاً واسعاً بين جمهورها بجرأتها في آخر خضعت لها، خاصة أنها تزامنت مع إعلان طليقها الفنان أحمد سعد لخطوبته رسمياً.

 

وظهرت سمية الخشاب بالصور التي نشرتها عبر “انستغرام”، ورصدتها “وطن”، وهي بملابس شفافة داخل حمام السباحة، تُوحي لأول وهلة بأنها عارية، وسط فاكهة الليمون والبرتقال.

 

وعلقت سمية على الصور: “باكتشاف الطبيعة تكتشف نفسك”.

 

جلسة التصوير التي بدت فيها سمية تغطي جسدها بالفواكه فقط، أثارت غضب الجمهور الذي رأى أن عُمرها لا يُناسب تصرفاتها الصبيانية، وأنه لا يجوز أن تستخدم الفواكه في الإغراء الذي تعمدته لإثارة الغيرة في قلب أحمد سعد، بحسب رأيهم.

 

واستعرضت سمية الخشاب في وقت سابق حصولها على باقة ورود حمراء كبيرة، ما أثار فضول العديد من متابعيها الذين سألوها ما إذا كانت تعيش قصة حب جديدة أم أنها تحاول مكايدة طليقها وخطيبته.

 

وكان سعد احتفل مساء الخميس 20 أغسطس (آب)، بخطوبته رسميًا على مصممة الأزياء ، بعد أن كشف مؤخرًا عن أنه يعيش قصة حب جديدة معها.

https://www.instagram.com/p/CEH-krFl7Vq/

 

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