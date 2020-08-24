“باكتشاف الطبيعة تكتشف نفسك “.. “شاهد” ماذا فعلت سمية الخشاب وهي عارية بين الليمون والبرتقال!

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، جدلاً واسعاً بين جمهورها بجرأتها في آخر جلسة تصوير خضعت لها، خاصة أنها تزامنت مع إعلان طليقها الفنان أحمد سعد لخطوبته رسمياً.

وظهرت سمية الخشاب بالصور التي نشرتها عبر “انستغرام”، ورصدتها “وطن”، وهي بملابس شفافة داخل حمام السباحة، تُوحي لأول وهلة بأنها عارية، وسط فاكهة الليمون والبرتقال.

وعلقت سمية على الصور: “باكتشاف الطبيعة تكتشف نفسك”.

جلسة التصوير التي بدت فيها سمية تغطي جسدها بالفواكه فقط، أثارت غضب الجمهور الذي رأى أن عُمرها لا يُناسب تصرفاتها الصبيانية، وأنه لا يجوز أن تستخدم الفواكه في الإغراء الذي تعمدته لإثارة الغيرة في قلب أحمد سعد، بحسب رأيهم.

هذا وعمرها ٥٣، مدري لمتى موضة التصابي هذي — Louise IV (@kinkyfor1) August 23, 2020

حرام تلعب بالنعمه…. بورتوئان الغلابه اولى فيه — ابومحمد💙MBS (@vip6vip4) August 24, 2020

يعني الصوره م تحلى الا باللعب بنعمة الله — 𝑹𝑬𝑭 ;💛 (@REF_A_T) August 23, 2020

المصور جايبينه من سوق الخضار — عبدالعزيز =̶ (@azii59) August 24, 2020

بعد التصوير البردقان ياكلونه ولا يقطونه بالزباله — .fahad (@madar_0) August 24, 2020

لابسه من غير هدوم — v (@sari34432821) August 24, 2020

الشعب المصري جوعااان هلكااااان وهذي مقطعه البرتقال وناثرته بالارض مو هذي اللي اعطوها ختم الرسول الكلاب اللي بجدة ؟ — طلال (@Talal4767) August 24, 2020

الممثلة المصرية سمية الخشاب من اخر جلسة تصوير جديدة. pic.twitter.com/5G5XeWomXC — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 23, 2020

واستعرضت سمية الخشاب في وقت سابق حصولها على باقة ورود حمراء كبيرة، ما أثار فضول العديد من متابعيها الذين سألوها ما إذا كانت تعيش قصة حب جديدة أم أنها تحاول مكايدة طليقها وخطيبته.

وكان سعد احتفل مساء الخميس 20 أغسطس (آب)، بخطوبته رسميًا على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد أن كشف مؤخرًا عن أنه يعيش قصة حب جديدة معها.

https://www.instagram.com/p/CEH-krFl7Vq/

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