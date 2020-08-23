أطفال إماراتيون في دبي بملابس عليها اعلام اسرائيل دعما للتطبيع
أطفال إماراتيون في دبي بملابس عليها اعلام اسرائيل دعما للتطبيع
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محمد بن زايد فعل له بالتطبيع ما لم يحلُم به! .. نتنياهو شاهد هذه الصورة في دبي وطار بها!

كتب وطن
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احتفى بنيامين بصورة يرتدون قمصانا عليها علم في .

ونشر “نتنياهو” عبر حسابه الرسمي في تويتر الصورة التي تداولها نشطاء خلال الأيام الأخيرة، وقال: “تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصًا يحمل العلم الإسرائيلي وإلى جانبه العلم الإماراتي”.

وأضاف: “كما تأثرت حين شاهدت طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني “هتيكفا” في ”.

وتساءل: “من كان يصدق أن شئيًا من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق”.

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” -التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية- على تويتر نشر الصورة،  وغرد قائلاً: “ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام.. صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين”.

يذكر أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن في 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ”التاريخي” وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، وعدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

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