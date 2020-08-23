محمد بن زايد فعل له بالتطبيع ما لم يحلُم به! .. نتنياهو شاهد هذه الصورة في دبي وطار بها!

احتفى رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة اطفال إماراتيون يرتدون قمصانا عليها علم إسرائيل والإمارات في دبي.

ونشر “نتنياهو” عبر حسابه الرسمي في تويتر الصورة التي تداولها نشطاء خلال الأيام الأخيرة، وقال: “تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصًا يحمل العلم الإسرائيلي وإلى جانبه العلم الإماراتي”.

وأضاف: “كما تأثرت حين شاهدت طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني “هتيكفا” في الإمارات”.

وتساءل: “من كان يصدق أن شئيًا من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق”.

تأثرت حينما شاهدت قبل بضعة أيام طفلة إماراتية وهي ترتدي قميصًا يحمل العلم الإسرائيلي وإلى جانبه العلم الإماراتي. كما تأثرت حين شاهدت طفلة أخرى وهي تعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" في الإمارات. من كان يصدق أن شئيًا من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق. pic.twitter.com/gg3SPHxscC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 24, 2020

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” -التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية- على تويتر نشر الصورة، وغرد قائلاً: “ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام.. صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين”.

ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام… صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين@kaisos1987 pic.twitter.com/Mvu9LstI8S — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 21, 2020

يذكر أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن في 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ”التاريخي” وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، وعدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.