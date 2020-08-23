عيال زايد بصموا بالعشرة.. ضابط إماراتي يكشف تفاصيل “مذلة” لاتفاق التطبيع مع إسرائيل وهذه بنوده كاملة!

كشف حساب شهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل البنود السرية لاتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي الذي جرى التواصل إليه مؤخراً برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لم يُعلن عن تفاصيله حتى اللحظة.

واعلنت الإمارات وإسرائيل مؤخراً التوصل لاتفاق سلام بينهما وذلك برعاية الولايات المتحدة، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني وعربي شعبي، واعتبر خروجاً عن مبادرة السلام العربية التي أُطلقت عام 2002.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه “ضابط في جهاز الامن الاماراتي”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن بنود التطبيع السرية بين الإمارات وإسرائيل تقوم على أساس مراقبة الأخيرة جميع حسابات الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة العاملة داخل الدولة ومراقبة جميع الحوالات المصرفية.

بنود التطبيع السرية

تقوم اسرائيل بمراقبة جميع حسابات الافراد

والشركات والمؤسسات الخاصة العاملة داخل

الدولة ، ومراقبة جميع الحوالات المصرفية — بدون ظل (@without__shadow) August 24, 2020

وأضاف “بدون ظل”: ” جميع الموانئ البحرية والجوية ستكون تحت مراقبة اسرائيلية بشكل دائم، ومراقبة شبكات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، وأسماء وجنسيات العاملين في الصحف والقنوات التلفزيونية التابعة للدولة”.

جميع الموانىء البحرية والجوية تكون تحت

مراقبة اسرائيلية بشكل دائم ، ومراقبة شبكات

الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ، واسماء وجنسيات العاملين في الصحف والقنوات التلفزيونية التابعة للدولة — بدون ظل (@without__shadow) August 24, 2020

وتابع الحساب الشهير في تسريباته الاعلامية إلى جانب ما سبق: “معرفة جميع الدبلوماسيين والعسكريين والموظفين المدنيين العاملين في سفاراتنا بالخارج، وأرقام حساباتهم المصرفية وأماكن سكنهم في الدول المقيمين فيها بشكل تفصيلي”.

معرفة جميع الدبلوماسيين والعسكريين والموظفين المدنيين العاملين في سفاراتنا

بالخارج ، وارقام حساباتهم المصرفية واماكن

سكنهم في الدول المقيمين فيها بشكل تفصيلي — بدون ظل (@without__shadow) August 24, 2020

وأكمل: “ارسال جميع الحوادث والجرائم الجنائية والمدنية والحقوقية وقضايا الدولة في الخارج ومشاكل الخلافات العنصرية داخل الدولة للسفارة الإسرائيلية”.

ارسال جميع الحوادث والجرائم الجنائية والمدنية والحقوقية وقضايا الدولة في الخارج

ومشاكل الخلافات العنصرية داخل الدولة للسفارة الاسرائيلية — بدون ظل (@without__shadow) August 24, 2020

وأشار الضابط الإماراتي، إلى أنه تم تسليم اسرائيل كشوفات بكل كميات الأسلحة ومصادرها وصناعاتها وسنوات التخلص منها ومواقع تخزينها وأسماء القائمين على حراستها”.

تم تسليم اسرائيل كشوفات ، بكل كميات الاسلحة ومصادرها وصناعاتها وسنوات التخلص منها ، ومواقع تخزينها واسماء القائمين على حراستها — بدون ظل (@without__shadow) August 24, 2020

ولفت ضابط المخابرات، إلى وجود اجتماعات تنسيقية استخباراتية إسرائيلية هندية في الإمارات بشكل دوري بعلم الجهاز الأمني الإماراتي، وذلك ضمن الاتفاق الأخير.

اجتماعات تنسيقية استخباراتية اسرائيلية

هندية في الامارات بشكل دوري بعلم جهازنا

الامني — بدون ظل (@without__shadow) August 24, 2020

وتابع: “جميع الطلبة والطالبات من تمت الموافقة عليهم من مرشحين الضباط والسلك الدبلوماسي والاعلامي يتم ارسال كشوفاتهم للسفارة الإسرائيلية”.

جميع الطلبة والطالبات من تمت الموافقة عليهم من مرشحين الضباط والسلك الدبلوماسي والاعلامي ، يتم ارسال كشوفاتهم للسفارة

الاسرائيلية — بدون ظل (@without__shadow) August 24, 2020

وأشار إلى أن مُلاك الفنادق في الامارات نوعان، مالك معلن ومالك خفي، وأن اسرائيل طلبت من الأجهزة الأمنية معرفة جميع الملاك الحقيقين وصلتهم بملاك الواجهة.

ملاك الفنادق في الامارات نوعان ، مالك معلن

ومالك خفي ، اسرائيل طلبت من الاجهزة الامنية معرفة جميع الملاك الحقيقين ، وصلتهم

بملاك الواجهة — بدون ظل (@without__shadow) August 24, 2020

ويشار إلى أنه في 13 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

وفيما قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، عدَّته القيادة الفلسطينية، في بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى”.

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