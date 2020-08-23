“قوى الله إيمانها”.. “شاهد” ممثلة أردنية تنهار على الهواء مع مي العيدان وتثير الجدل!

أجهشت الممثلة الأردنية باسمة حمادة بالبكاء على الهواء مباشرة، أثناء حديثها عن صلة الرحم ومواضيع أخرى، في برنامج تلفزيوني مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وتوقفت باسمة حمادة الفنانة الأردنية المقيمة في دولة الكويت، للحظات خلال حديثها، لأنها لم تتمالك دموعها، فطلبت منها “العيدان” أن تكون في أحسن حالاتها وليست منهارة، فعادت وأكملت الفنانة حديثها، وقالت ما نصّه:” إن الله هو الرحيم، فخلق رحم المرأة من الرحمن الرحيم، لأنه وضع الرحمة بالإنسان لصلة الرحم”.

وتابعت أنه عندما يُخلق الإنسان من هذا الرحم الذي حمل الرحمة بإرادة الله، فلماذا بعد ذلك يقوم الناس بقطع صلة الرحم، منوّهة إلى أن صلة الرحم باب رزق،

وترد الأخطار والشر والسيئات عن الإنسان في حياته، مستنكرة انتشار ظاهرة قطع الأرحام بين المواطنين.

وفي رد على سؤال المذيعة للفنانة عندما قالت لها:”هل علاقة بالله تهزك من الداخل؟، قالت حمادة لابد من ذلك واستشهدت بالآية القرآنية:” وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”.

وأضافت بأن البشر خُلقوا ليعبدوا، ولكن يجب أن تكون هذه العبادة بثقة من الخالق وإلى الخالق

ويشار إلى أن الفنانة باسمة حمادة هي ممثلة أردنية تنحدر من أسرة فنية. لجأت إلى الوسط الفني الخليجي لتُبرز موهبتها،

وحققت شهرةً واسعةً على مستوى الساحة الفنية الخليجية عمومًا، والكويتية بشكل خاص.

وكان أول ظهورٍ فنيٍ لباسمة حمادة وهي بعمر الخامسة، أما شهرتها الفعلية فبدأت عام 1975.

تخرجت باسمة حمادة من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت وشاركت بعدها بأكثر من مئة عملٍ فنيٍ بين المسرحي والتلفزيوني موجه للكبار والصغار.