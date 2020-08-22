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“شاهد” “مُستهتر” عُماني يُعرض حياة الآخرين للخطر بما فعله على شاطئ الخشدة وهو مبسوط!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو استنفر العُمانيين، لشاب مُستهتر يستعرض سيارته بطريقة خطيرة تُهدد حياة الآخرين، وذلك على شاطئ ، في ولاية صحم.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة ممارسة أحد الشباب المستهترين لظاهرة التفحيط، وبدأ يسير بشكل عشوائي وخطر، وبسرعة جنونية بسيارته على الشاطئ في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين إلى الخطر.

 

وأثار المقطع غضب الناشطين الذين طالبوا الشرطة العُمانية بإلقاء القبض عليه، وسحب رخصة القيادة منه لضمان عدم تكرار هذا الاستعراض الذي ينم عن استهتار بحياة الآخرين.

 

 

وشهدت سلطنة عُمان حوادث مُشابهة سابقاً، كان آخرها مافعله أحد الأشخاص بسيارة دفع رباعي “جيب” كان يقودها في إحدى المحافظات العمانية.

 

وأظهر مقطع فيديو “” الشاب العماني بسيارته فوق مساحات خضراء في محافظة ظفار العمانية، في حادثة أثارت غضب المعلقين والمتفاعلين، لما حمله الفيديو من عدم مسئولية من قبل السائق للسيارة، والذي يفسد مساحات خضراء بصورة مخالفة للقانون.

 

يذكر أن التفحيط ينتشر بكثرة بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي، ويعني قيادة السيارة بطريقة استعراضية وجنونية تعتمد على السرعة الفائقة.

 

ويُصنف قانون المرور العُماني، التفحيط كفعل مجرم، يندرج تحت مسمى قيادة السيارة بتهور، وبطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

 

وتصل عقوبة التفحيط في السلطنة، إلى توقيف السائق مدة 48 ساعة، وحجز المركبة لحين تقديم سائقها للمحاكمة، وتتراوح الأحكام ما بين السجن 10 أيام إلى سنة كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال، أو ما يعادل نحو 1300 دولار كحدٍ أقصى، إضافة إلى احتمال سحب رخصة القيادة مدة قد تصل إلى 3 أشهر كحدٍ أقصى.

 

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