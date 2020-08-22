“شاهد” “مُستهتر” عُماني يُعرض حياة الآخرين للخطر بما فعله على شاطئ الخشدة وهو مبسوط!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو استنفر العُمانيين، لشاب مُستهتر يستعرض سيارته بطريقة خطيرة تُهدد حياة الآخرين، وذلك على شاطئ منطقة الخشدة، في ولاية صحم.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة ممارسة أحد الشباب المستهترين لظاهرة التفحيط، وبدأ يسير بشكل عشوائي وخطر، وبسرعة جنونية بسيارته على الشاطئ في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين إلى الخطر.

لولا لطف الله يحتوينا، لذهب أحدنا ضحية نتيجة استهتار صاحب هذه المركبة مساء اليوم على شاطئ منطقة الخشده #بولاية_صحم

استعراض كاد ان يقضي على حياة أرواح بريئة ناهيكم عن عرض حياته للخطر أيضاً لعنايتكم @RoyalOmanPolice pic.twitter.com/eF3fPvAMm9 — أحمد العجمي (@mr007Ahmed) August 21, 2020

وأثار المقطع غضب الناشطين الذين طالبوا الشرطة العُمانية بإلقاء القبض عليه، وسحب رخصة القيادة منه لضمان عدم تكرار هذا الاستعراض الذي ينم عن استهتار بحياة الآخرين.

سلمكم الله أخوي احمد

تطمن

العين الساهره بالمرصاد

ما تتعدا 7 ساعات بتشوفه في الرافعه. — الهنائي 🌹🌹 (@aass20161234566) August 21, 2020

بيحصلوه إن شاء الله تعالى، لا تحاتي — بيع اللبان العماني الحوجري💯👌 (@LUBAN_OMAN) August 21, 2020

الله يهديه يجب أن يعاقب بسحب رخصة السياقه عنه — بدر الغيثي (@BaderAlghaithi) August 21, 2020

سوف يتم التعامل مع هذا

المتهور غداء وسنرى سيارته

محمولة في الرافعه امام مركز صحم — ابوقيس المعمري (@hamedh77777777) August 21, 2020

استهار وعدم مبالاة ويجب ع المعنيين اتخاذ أشد العقوبات على كل من تسول له نفسه تعريض حياة الناس للخطر … — محمد الزوايدي (@abujasim1978) August 21, 2020

منشن لشرطة عمان السلطانية — أحمد المعمري (@ahmedali55729) August 21, 2020

هذولي ادبهم يسحبوا منهم رخصة القيادة مدة سنة.. واذا كررت المخالفة تسحب منهم مدة ٣ سنوات.. طبعا مع الغرامة والحبس.. — محمد الحارثي (@tzSXKeOkPxgJpfg) August 22, 2020

غريبه مافي شرطه على شاطي الخشدة نحن مركزين علينا ع طول شواطئ الولاية مانقدر نجلس ع الشاطي إلا الشرطه جايه مشغله لواح و تامرنا بإخلاء الشاطي — ✿نـــNــصر㋡℠⇆ (@nasser8876) August 22, 2020

بالفعل تصرفات طائشه دائما ماتحصل على شاطئ الخشدة..عموما تم الابلاغ.. — عزّان الرُوشَدي (@azzantop) August 21, 2020

وشهدت سلطنة عُمان حوادث مُشابهة سابقاً، كان آخرها مافعله أحد الأشخاص بسيارة دفع رباعي “جيب” كان يقودها في إحدى المحافظات العمانية.

وأظهر مقطع فيديو “تفحيط” الشاب العماني بسيارته فوق مساحات خضراء في محافظة ظفار العمانية، في حادثة أثارت غضب المعلقين والمتفاعلين، لما حمله الفيديو من عدم مسئولية من قبل السائق للسيارة، والذي يفسد مساحات خضراء بصورة مخالفة للقانون.

#فيديو: مفحط يقوم بإفساد المسطحات الخضراء بمحافظة #ظفار، الجدير بالذكر أن عقوبة هذه الجريمة، تصل للسجن والغرامة وفق قانون المرور.@RoyalOmanPolice#أخبار_ظفار#سلطنة_عمان pic.twitter.com/oYIGrhcgp2 — شبكة أخبار ظفار | DNN (@dhofar_news) August 16, 2020

يذكر أن التفحيط ينتشر بكثرة بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي، ويعني قيادة السيارة بطريقة استعراضية وجنونية تعتمد على السرعة الفائقة.

ويُصنف قانون المرور العُماني، التفحيط كفعل مجرم، يندرج تحت مسمى قيادة السيارة بتهور، وبطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

وتصل عقوبة التفحيط في السلطنة، إلى توقيف السائق مدة 48 ساعة، وحجز المركبة لحين تقديم سائقها للمحاكمة، وتتراوح الأحكام ما بين السجن 10 أيام إلى سنة كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال، أو ما يعادل نحو 1300 دولار كحدٍ أقصى، إضافة إلى احتمال سحب رخصة القيادة مدة قد تصل إلى 3 أشهر كحدٍ أقصى.