“شاهد” لن تعرفها .. هيفاء وهبي تفاجئ متابعيها بوجهها الحقيقي “بدون مكياج”!!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تفاعلا واسعا بين متابعيها في ظهور حديث لها بدون “مكياج” ولا مؤثرات بصرية، ليظهر وجهها الحقيقي لأول مرة في إطلالة لم يعتدها الجمهور.

الصورة التي شاركها كلا من فنان الماكياج اللبناني، بسام فتوح، والمصور الفوتوغرافي، محمد سيف الذين، أظهرت هيفاء بدون مكياج ولا عدسات لاصقة حيث تم التقاطها قبل الاستعداد لجسلة تصوير.

ونشر “فتوح” صورة هيفاء وقال إنه لم يجد سوى اسم “وجه الأمل” كأنسب عنوان لها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت.

وعن تفاصيل الصورة، أكد بسام فتوح لبرنامج “إي تي بالعربي” أنه لم يكن مخطط لها على الإطلاق، مشيرا إلى أنه كان وقتها يحضر مع هيفاء وهبي والمصور محمد سيف الدين لجلسة تصوير جديدة من أجل إحدى العلامات التجارية.

وتابع فتوح: “كما تعلمون أننا مازلنا نعيش في حزن انفجار بيروت والحزن لم ينتهي بسرعة، ولكن اليوم أشاهد هذه الصورة وأشعر أن وجه هيفاء يمنحني الأمل الذي أنا بحاجة إليه ولهذا قررنا طرح الصورة اليوم”.

ويشار إلى أن منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تحطم نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت “هيفاء” حينها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.