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“شاهد” فتيات وشبان عُراة في حفل عيد ميلاد الفاشينيستا السعودية مودل روز على يخت في البحر!

كتب وطن
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انتشرت صور جديدة من الحفل الذي أقامته الفاشينيستا مودل روز بمناسبة عيد ميلادها الـ28.

وأقيم الحفل على متن بعرض البحر إلى جانب 2 من صديقاتها و3 شبان كانوا شبه عراة ما عرضها لانتقادات.

وظهرت روز في الصور وهي ترتدي فستاناً أبيض اللون قصيرا.

وتسبب رقص مودل روز في بعض المقاطع في انتقادات واسعة لها؛ ما جعل بعض المتابعين يصفها بأنها في حالة غير طبيعية.

من هي مودل روز؟؟!

مودل روز واسمها الحقيقي “روزانا” وُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل.

عاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض، لتنتقل بعد ذلك للعيش في الولايات المتّحدة الأمريكية لغرض دراسة التصميم الداخلي.

حققت مودل روز في أمريكا شهرة بعد أن شاركت في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.

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تعليق 1
  1. قاسم عبدالكريم الحداقجي يقول

    يا عمي و الله من عراة و لا شبه عراة
    ما فيها شي الانسان يكون بلا قميص و لا تي شيرت
    ليش عقولكم صغيرة على طول و فيها ذرة مخ
    العراة و شبه العراة يكونون باللباس الداخلي ( المليون )
    تجعلون من الحبة قبة
    قليلا من الأدب الفكري و قليلاً من الحس الصحافي الأخلاقي
    عيب عليكم تضخمون عالاشياء التافهة و العادية

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