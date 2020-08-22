“شاهد” فتاة عربية استدرجها شاب “شهواني” لاغتصابها فهربت وسقطت من الطابق 3 وماتت!

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل وفاة فتاة تدعى فدوى (25 عاماً)، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثالث بمدينة اللاذقية الساحلية هرباً من شاب حاول الاعتداء عليها بعد استدراجها إلى مسكنه.

وقالت “الداخلية” في بيان نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك” أنه من خلال التحري وجمع الأدلة تبين أن الفتاة المذكورة لم تقدم على الانتحار وتوجد يد آثمة بالقضية.

ودارت الشبهات –وفقاً للداخلية- حول صاحب الخيمة الموجودة على سطح البناء الذي سقطت منه فتم إلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على استدراج الفتاة المذكورة إلى الخيمة العائدة له والموجودة على سطح بناء مؤلف من ثلاثة طوابق بعد علمه بأنها هربت من منزل ذويها بسبب خلاف مع أشقائها.

وبحسب ما أورد في اعترافه فبعد دخول الفتاة إلى الخيمة قام بالتحرش بها وحاول الاعتداء عليها جنسياً فهددته برمي نفسها إذا اقترب منها إلا انه لم يمتنع عن مضايقتها فقامت برمي نفسها من الخيمة المذكورة مما أدى إلى وفاتها.

ونشرت “الداخلية” صورة المتهم .