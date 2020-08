“شاهد” إعلامي سعودي شهير يفقد أعصابه ويمسح الأرض بنساء المملكة.. هذا ما فعلنه مع زوجته الأجنبية!

هاجم الإعلامي السعودي علي المشعل، نساء بلده ووصفهن بـ”الدنيئات”، بعد محاولتهن الإيقاع بينه وبين زوجته الأوروبية برسائل مُغرضة أرسلنها إليها.

وقام علي المشعل بفضح هذه الرسائل وعرضها عبر تغريدة نشرها على “تويتر” ورصدتها وطن، قال فيها: “إلا الدناءة والوساخة أعيت من يداويها!! تفضلوا شوفوا بعض من الفتيات السعوديات بحثوا عن حساب زوجتي لين وصلوا له واتفقوا أن يوصلون رسالة لها مفادها أن الرجل العربي والسعودي تحديدًا ضد المرأة فانتبهي على روحك وراجعي حساباتك”.

وجاء في رسالة إحداهن إلى زوجة علي المشعل: “أنا مو زعلانة إلا على زوجة علي المشعل ما تعرف تفكير اللي عندها، كتير أجنبيات متعودات على بيئة صحية جدًا لدرجة ما تتصور بوجود كائن بصفات العربي النجس ولما يسافر فيها لدولته العربية يورطها ويشرشحها لازم نشر الوعي لجميع النساء عن واقع الشرق”.

وقامت مُتابعة أخرى بالرد عليها قائلة: “بسيطة ندور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ونخببها على زوجها”.

من جهتها، كتبت جاكلين زوجة علي المشعل تغريدة رصدتها “وطن” قالت فيها : “أفهم بأن النساء تقف معا لمواجهة الحركة النسوية ولكن أنتم يا النسويات تمثلون أنفسكم بشكل ضعيف والقذارة التي تصل الى حسابي الشخصي بالانستغرام تجعلني أتمسك بزوجي أكثر .. أستمروا .. وسأكون دائما واقفة مع عائلتي”.

I understand women standing together to face feminism but you feminists are portraying yourselves poorly. The trash that is getting written on my Instagram makes me hold my husband closer. Keep going, I’ll ways stand by my family❤️🇨🇦🇸🇦 pic.twitter.com/jVv3qBnbvP

