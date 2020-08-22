تفاعل عُماني واسع مع أول تغريدة يكتبها سفير إيران الجديد بالسلطنة بعد وصوله مسقط .. هذا ما قاله

أكدت وسائل اعلام عمانية أن سفير إيران الجديد المعتمد لدى سلطنة عمان “علي نجفي خوشرودي”، وصل إلى العاصمة مسقط مساء الجمعة، حيث من المقرر ان يتسلم مهام السفارة الايرانية في مسقط.

من جانبه أكد “خوشرودي” عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أنه جاء برسالة توطيد أواصر الصداقة بين شعبي ايران وعمان وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين والجارين لاسيما في المجال الاقتصادي.

برسالة توطيد أواصر الصداقة بين شعبي ايران وعمان وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين والجارين لاسيما في المجال الاقتصادي وصلت عصر أمس إلى مدينة مسقط الجميلة بصفتي سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية. عاشت إيران

عاشت عمان

دام السلام والمودة — Ali Najafi (@AliNajafi_ir) August 22, 2020

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”وصلت عصر أمس إلى مدينة مسقط الجميلة بصفتي سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.”

وقوبلت تغريدة السفير الإيراني الجديد بترحيب واحتفاء واسع من قبل النشطاء العمانيين بتويتر، الذين رحبوا به في السلطنة.

أهلاً وسهلاً بكم على أرض السلام..

ولكم التحية والتقدير والاحترام

ونتمنى لكم إقامة سعيدة.. — Majid Yousuf (@darkn66ess) August 22, 2020

اهلاً وسهلاً بك سعادة السفير في بلدك الثاني عُمان نتمنى لكم التوفيق والسداد في اداء مهام عملكم ..✍

🇴🇲🇮🇷 — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6R) August 22, 2020

أهلا وسهلا لمن قصد السلام ..

وعُمان دارا للسلام حقا وصدقا … — #المهلب_بن_أبي_صفرة (@flashkey) August 22, 2020

وكتب نائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي مرحبا بسفير إيران:”اهلآ وسهلآ بك ومرحبآ سعادة الأخ الأكرم السفير المحترم”.

اهلآ وسهلآ بك ومرحبآ سعادة الأخ الأكرم السفير المحترم 🌹.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) August 22, 2020

وكتب حساب “الشاهين” العماني الشهير: “نرحب بسعادتكم في أرض السلام ونثمن كافة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والعمل المشترك بما يخدم السلام والاستقرار بالمنطقة وتجاوز كل الصعوبات المتعلقة بالقضايا الاقليمية.”

نرحب بسعادتكم في أرض السلام ونثمن كافة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والعمل المشترك بما يخدم السلام والاستقرار بالمنطقة وتجاوز كل الصعوبات المتعلقة بالقضايا الاقليمية.

نتمنى لسعادتكم طيب الاقامة وكل النجاح والتوفيق https://t.co/EolZZ7RgqF — 🦅الشاهين🦅 الإمبراطورية الراسخة🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) August 22, 2020

من جانبه قال الكاتب العماني حمد بن سالم: “أهلاً بكم سعادة السفير علي نجفي عُمان دولة عميقة كما هي بلدكم إيران إذن أهلاً وسهلاً بلقاء بلدان الحضارات والتاريخ العميق وإن شاء الله على عهدكم ستكسب بلدينا مزيداً من النمو الاقتصادي والثقافي والتجاري”.

🌿أهلاً بكم سعادة السفير علي نجفي عُمان دولة عميقة كما هي بلدكم إيران إذن أهلاً وسهلاً بلقاء بلدان الحضارات والتاريخ العميق وإن شاء الله على عهدكم ستكسب بلدينا مزيداً من النمو الاقتصادي والثقافي والتجاري🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {نصير ٌللحق والعدل} (@HSalalawi) August 22, 2020

ويشار إلى أن السفير الايراني السابق حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي، كان قد اجرى لقاء توديع مع الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.