علي نجفي خوشرودي
الهدهد

تفاعل عُماني واسع مع أول تغريدة يكتبها سفير إيران الجديد بالسلطنة بعد وصوله مسقط .. هذا ما قاله

كتب وطن
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أكدت وسائل اعلام عمانية أن سفير إيران الجديد المعتمد لدى سلطنة عمان “”، وصل إلى العاصمة مسقط مساء الجمعة، حيث من المقرر ان يتسلم مهام السفارة الايرانية في مسقط.

من جانبه أكد “خوشرودي” عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أنه جاء برسالة توطيد أواصر الصداقة بين شعبي وعمان وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين والجارين لاسيما في المجال الاقتصادي.

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”وصلت عصر أمس إلى مدينة مسقط الجميلة بصفتي سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.”

وقوبلت تغريدة السفير الإيراني الجديد بترحيب واحتفاء واسع من قبل النشطاء العمانيين بتويتر، الذين رحبوا به في السلطنة.

وكتب نائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي مرحبا بسفير إيران:”اهلآ وسهلآ بك ومرحبآ سعادة الأخ الأكرم السفير المحترم”.

وكتب حساب “الشاهين” العماني الشهير: “نرحب بسعادتكم في أرض السلام ونثمن كافة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والعمل المشترك بما يخدم السلام والاستقرار بالمنطقة وتجاوز كل الصعوبات المتعلقة بالقضايا الاقليمية.”

 

من جانبه قال الكاتب العماني حمد بن سالم: “أهلاً بكم سعادة السفير علي نجفي عُمان دولة عميقة كما هي بلدكم إيران إذن أهلاً وسهلاً بلقاء بلدان الحضارات والتاريخ العميق وإن شاء الله على عهدكم ستكسب بلدينا مزيداً من النمو الاقتصادي والثقافي والتجاري”.

ويشار إلى أن السفير الايراني السابق حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي، كان قد اجرى لقاء توديع مع الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

 

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