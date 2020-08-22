مقتل لواء روسي
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تحول إلى أشلاء في لمحة بصر.. “شاهد” لحظة مقتل لواء روسي كبير في انفجار عبوة ناسفة وهذا ما حصل

كتب وطن
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تداول ناشطون وصفحات إخبارية سورية، مقطع فيديو يوثق لحظة العبوة الناسفة التي أدت إلى مقتل اللواء الروسي “فياتشيسلاف غلادكيخ” وقائد قوات الدفاع الوطني في مدينة السورية “”.

 

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة عودة قافلة آليات عسكرية تابعة لقوات “الدفاع الوطني” في الميادين، برفقة اللواء وعناصره، من أحد المهام، قبل أن يتوقفوا وينزل بعض عناصر القافلة منها، ومن ضمنهم اللواء الروسي والظاهر.

 

وبينما يسير اللواء الروسي، وقائد قوات الدفاع الوطني محمد الظاهر، انفجرت على الطريق، أسفرت عن مقتلهما، وعدد من عناصرهما أيضاً.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن الجنرال الروسي برتبة لواء، قٌتل جراء تفجير عبوة ناسفة وأصيب عسكريان اثنان آخران.

 

وكانت العبوة زرعت على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية، ووقع التفجير أثناء عودة الدورية الروسية من أحد المهمات.

 

و تم إجلاء الجنرال من المكان وجرت محاولات طبية لإنقاذ حياة اللواء، لكنه توفي متأثرا بجراحه.

 

وشغل فياتشيسلاف غلادكيخ منصب نائب قائد الجيش السادس والثلاثين للأسلحة المشتركة، وقد ظهر اسمه على موقع الكرملين في عام 2016 ضمن مرسوم بمنح رتبة عسكرية عليا.

 

الجدير بالذكر أن آخر مرة استُهدف بها ضابط روسي من هذه الرتبة في (مارس) 2018، وكان أيضا بالقرب من دير الزور،  ثم لقي لواء آخر هو فلاديمير إرمييف حتفه في حادث تحطم طائرة عسكرية في قاعدة “حميميم”.

 

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