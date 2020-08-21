“الله لن يساعدك الآن” .. شاهد كيف قتلت الشرطة الأمريكية مسلماً على طريقة جورج فلويد!

نشرت منظمة مجتمع مدني تسمى “المحامون المسلمون”، فيديو يُظهر لحظات اعتقال الشرطة الأمريكية لأمريكي مسلم من أصول إفريقية يُدعى محمد مهيمن حيث لقي مصرعه خلال ذلك، على طريقة جورج فلويد.

ويعود الفيديو المنشور حديثاً لتاريخ الرابع من يناير/ كانون ثاني 2017، ووقعت الحادثة في مدينة “فونيكس” بولاية أريزونا.

وقالت المنظمة: “شرطة فونيكس قتلت محمد مهيمن بعد الاستهزاء بعقيدته الإسلامية”.

وبدأت الأحداث حينما أصر مهيمن على دخول الحمام بإحدى المؤسسات الاجتماعية ببلدة “ماريكوبا” بالمدينة رفقة كلبه الذي يقوم بخدمته ومساعدته.

غير أن الموظف المسؤول بالمكان رفض ذلك ما أدى لحدوث مشادة بينهما اقتضت قيام الأول باستدعاء الشرطة التي جاءت لتوقيف محمد مهيمن الذي قاوم عناصر الشرطة.

ورغم أن مهيمن لم يكن يحمل سلاحًا إلا أنه تعرض لعنف مفرط من رجال الشرطة الذين استخدموا القوة ضده من خلال قيام 4 منهم بطرحه أرضًا والضغط على عنقه، ورأسه، وجسمه بأرجلهم، ولم يتركوه إلا جثة هامدة رغم أنه كان يصرخ بأنه لا يستطيع التنفس.

ويظهر رجل شرطة يقول “الله لن يساعدك الآن” ردًا على “مهيمن” الذي كان يدعو الله ليساعده أثناء تعرضه لعنف شديد أثناء توقيفه.

وكانت أسرة مهيمن رفعت دعوى قضائية ضد إدارة المدينة للحصول على تعويض بمقدار 10 ملايين دولار، حيث تم توجيه الاتهام لعشرة من عناصر الشرطة لتورطهم في الحادث.