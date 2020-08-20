حرق صورة محمد بن زايد
حرق صورة محمد بن زايد
الهدهد

وصفهم بأبناء عمه.. “شاهد” مُطبل إماراتي يلعق أحذية الإسرائيليين ويدعوهم لزيارة الإمارات للاستجمام!

كتب وطن
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أثار ناشط إماراتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بدعوته إلى زيارة ، بصيغة استفزت الشرفاء وأحرار الوطن العربي.

 

وكتب الناشط الإماراتي جاسم راشد تغريدة رصدتها “وطن” قال فيها: ” الى أبناء العم في #Israel هذا ثريد لكم اذا اردتم زيارتنا .. فأهلاً وسهلاً في بلد السلام والتسامح وطن زايد . نبدأ من عاصمتنا الجميلة “ابوظبي” ..

 

وبدأ راشد باستعراض الأماكن السياحية في دولته، مع وضع صور لها، بدأها بجزيرة السعديات، والذي دعا بشكل مبطن في تغريدة مثيرة إلى الحج لها بدلا من الحرم المكي في والذي أغلق بسبب كورونا.

 

كما استعرض في نفس الثريد، مواقع سياحية أخرى مثل عالم فيراري، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ومنتزه جزيرة ياس المائي، ومتحف اللوفر وقصر الحصن بأبو ظبي، وغيرها من المواقع.

 

وأثار راشد غضب المغردين الذين سخروا من مُبالغته في لعق أحذية الإسرائيليين إلى درجة تسميتهم بـ”أبناء العم”، فكتب مُغرد: ” أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرك مع أبناء عمك… قول آمين”.

 

وكتب أبو عبدالرحمن: ” لا بارك الله بكم ولا بمشاريعكم متر واحد البحر يرتفع بيغمر كل بهرجكم”.

 

وسخر ناصر العايض من قصر عمر دولة الإمارات، معلقاً: ” فعلاً اللي ماله ماضي ماله حاضر .. دولة عمرها ماتعدا ٥٠ سنة اكيد كذا بيكون عقلية بعض الناس فيها”.

 

وعبر مغرد باسم د.طارق هلال عن صدمته بالتعبير قائلاً: ” اصبحوا ابناء عمك!”.

 

بينما كان الرد الأقوى على راشد من مواطن إماراتي أيضاً، كتب له: ” ليس لدينا ابناء عم في اسرائيل و اذا عيال عمك لا تشملنا معاك”.

 

ووافقته الرأي المغردة رزان العتيبي وقالت: ” منجد مو معناته صار بينكم سفاره انت ك اماراتي اصيل يصيرون الصهاينه عيال عمك ياكبرها عند الله والله عيب كلمة ابناء عم”.

 

ونوه مُغرد إلى أهداف الاقتصادية ساخراً: ” العاهرات الروسيات يطفن شوارع تل ابيب كما يطفن شوارع ابوظبي ودبي وموائد الخمر والغناء في كل مكان في اسرائيل كما هي في والمخدرات والحشيش والافيون عندهم كما هي عندكم وغسيل الاموال عندهم كما هو عندكم .. انما يريدون زيارتكم لسرقتكم .. لص يسرق لص”.

 

وسخر مغرد سعودي من لعب راشد دور المرشد السياحي، وقال: ” هذولا الصهاينة يعرفونك ويعرفون ايش نوع الملابس الداخلية اللي تلبسها وكل شيء عن بيتك وأهلك أكثر منك فلا تعمل نفسك مرشد سياحي رخيص لهم، أعوذ بالله”.

 

واستمر آخرون بالسخرية من مصطلح “ابن العم”، راجين الله ألا يفرقهم عن بعضهم.

 

وكان منصور خلفان والذي يعرف نفسه على أنه باحث تاريخي متخصص، قد أثار موجة جدل في وقت سابق، بدعوته إلى سرعة الانتهاء من تشييد “” الذي يضم مجمعات أديان في الإمارات حتى يستقبل الزوار مشيرا إلى أن إغلاق الحرم المكي بسبب كورونا فرصة لجذب الزوار.

“خلفان” الذي وصفه ناشطون بأنه “أبرهة الحبشي الجديد الذي بعث في الإمارات” ظهر وكأنه يدعو بشكل مبطن في تغريدته المثيرة إلى الحج لـ”البيت الإبراهيمي” بدلا من الحرم المكي في السعودية والذي أغلق بسبب كورونا.

 

وكتب ما نصه:”بعد اغلاق السعودية البيت الحرام بسبب تفشي وباء كورونا عندهم إمارة ابو ظبي تطلب من الشركات المقاولة تقليل مدة انجاز #البيت_الابراهيمي وتفعيل السياحة الدينية لكل الأديان”

 

وتابع:”حيث يحتوي على مسجد و كنيسة و معبد يهودي في جزيرة السعديات في العاصمة الغالية أبوظبي”

 

يُذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق سلام الخميس الماضي أعلن عن الرئيس الأمريكي ، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيين خروجاً عن الاجماع العربي وضرباً لمبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية.

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