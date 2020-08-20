وصفهم بأبناء عمه.. “شاهد” مُطبل إماراتي يلعق أحذية الإسرائيليين ويدعوهم لزيارة الإمارات للاستجمام!

أثار ناشط إماراتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بدعوته الشعب الإسرائيلي إلى زيارة الإمارات، بصيغة استفزت الشرفاء وأحرار الوطن العربي.

وكتب الناشط الإماراتي جاسم راشد تغريدة رصدتها “وطن” قال فيها: ” الى أبناء العم في #Israel هذا ثريد لكم اذا اردتم زيارتنا .. فأهلاً وسهلاً في بلد السلام والتسامح وطن زايد . نبدأ من عاصمتنا الجميلة “ابوظبي” ..

وبدأ راشد باستعراض الأماكن السياحية في دولته، مع وضع صور لها، بدأها بجزيرة السعديات، والذي دعا منصور خلفان بشكل مبطن في تغريدة مثيرة إلى الحج لها بدلا من الحرم المكي في السعودية والذي أغلق بسبب كورونا.

الى أبناء العم في #Israel

هذا ثريد لكم اذا اردتم زيارتنا .. فأهلاً وسهلاً

في بلد السلام والتسامح وطن زايد .

نبدأ من عاصمتنا الجميله "ابوظبي"

..👇🏼

جزيرة السعديات

جزيرة طبيعية ضخمة تبعد 500 متر عن ساحل أبوظبي وهو عبارة عن مشروع تجاري وسكني وترفيهي وثقافي ضخم . pic.twitter.com/tR80aa5bem — جاســم راشـــد (@JassimRashid4) August 19, 2020

كما استعرض في نفس الثريد، مواقع سياحية أخرى مثل عالم فيراري، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ومنتزه جزيرة ياس المائي، ومتحف اللوفر وقصر الحصن بأبو ظبي، وغيرها من المواقع.

وأثار راشد غضب المغردين الذين سخروا من مُبالغته في لعق أحذية الإسرائيليين إلى درجة تسميتهم بـ”أبناء العم”، فكتب مُغرد: ” أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرك مع أبناء عمك… قول آمين”.

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرك مع أبناء عمك… قول آمين 🌹😘❤️ — أبوجودي 💎 (@abojooodi) August 20, 2020

وكتب أبو عبدالرحمن: ” لا بارك الله بكم ولا بمشاريعكم متر واحد البحر يرتفع بيغمر كل بهرجكم”.

لا بارك الله بكم ولا بمشاريعكم متر واحد البحر يرتفع بيغمر كل بهرجكم — ابو عبدالرحمن (@6WtueoTLDiO2Eax) August 19, 2020

وسخر ناصر العايض من قصر عمر دولة الإمارات، معلقاً: ” فعلاً اللي ماله ماضي ماله حاضر .. دولة عمرها ماتعدا ٥٠ سنة اكيد كذا بيكون عقلية بعض الناس فيها”.

فعلاً اللي ماله ماضي ماله حاضر .. دولة عمرها ماتعدا ٥٠ سنة اكيد كذا بيكون عقلية بعض الناس فيها 😁 — #ناصر_العايض (@Na_qh97) August 20, 2020

وعبر مغرد باسم د.طارق هلال عن صدمته بالتعبير قائلاً: ” اصبحوا ابناء عمك!”.

اصبحوا ابناء عمك !!! — Dr.Tarek M. Hilal (@tareek2012) August 20, 2020

ابنا العم اجل الله يجعلك تحشر معهم — gno0om (@gnooom15) August 19, 2020

بينما كان الرد الأقوى على راشد من مواطن إماراتي أيضاً، كتب له: ” ليس لدينا ابناء عم في اسرائيل و اذا عيال عمك لا تشملنا معاك”.

ليس لدينا ابناء عم في اسرائيل و اذا عيال عمك لا تشملنا معاك — abdalla 🇦🇪 🇬🇧 (@abdalla_uae2011) August 19, 2020

ووافقته الرأي المغردة رزان العتيبي وقالت: ” منجد مو معناته صار بينكم سفاره انت ك اماراتي اصيل يصيرون الصهاينه عيال عمك ياكبرها عند الله والله عيب كلمة ابناء عم”.

منجد مو معناته صار بينكم سفاره انت ك اماراتي اصيل يصيرون الصهاينه عيال عمك ياكبرها عند الله والله عيب كلمة ابناء عم 🙉 — رزان العتيبي (@queen_zozih) August 19, 2020

ونوه مُغرد إلى أهداف إسرائيل الاقتصادية ساخراً: ” العاهرات الروسيات يطفن شوارع تل ابيب كما يطفن شوارع ابوظبي ودبي وموائد الخمر والغناء في كل مكان في اسرائيل كما هي في الامارات والمخدرات والحشيش والافيون عندهم كما هي عندكم وغسيل الاموال عندهم كما هو عندكم .. انما يريدون زيارتكم لسرقتكم .. لص يسرق لص”.

العاهرات الروسيات يطفن شوارع تل ابيب كما يطفن شوارع ابوظبي ودبي وموائد الخمر والغناء في كل مكان في اسرائيل كما هي في الامارات والمخدرات والحشيش والافيون عندهم كما هي عندكم وغسيل الاموال عندهم كما هو عندكم ..

انما يريدون زيارتكم لسرقتكم .. لص يسرق لص — McKenzie (@mc_mckenzi) August 19, 2020

وسخر مغرد سعودي من لعب راشد دور المرشد السياحي، وقال: ” هذولا الصهاينة يعرفونك ويعرفون ايش نوع الملابس الداخلية اللي تلبسها وكل شيء عن بيتك وأهلك أكثر منك فلا تعمل نفسك مرشد سياحي رخيص لهم، أعوذ بالله”.

هذولا الصهاينة يعرفونك ويعرفون ايش نوع الملابس الداخلية اللي تلبسها وكل شيء عن بيتك وأهلك أكثر منك فلا تعمل نفسك مرشد سياحي رخيص لهم.

أعوذ بالله #لا_للتطبيع — Jawad A Al-Lawati (@jallawati) August 19, 2020

واستمر آخرون بالسخرية من مصطلح “ابن العم”، راجين الله ألا يفرقهم عن بعضهم.

ي جاسم مهو كذا التطبيع 😂😂😂😂انا باقي لك شوي وتضمها لجامعه الدول العربية 😂😂😂 — 🙂🙂 (@w3uuu) August 20, 2020

لا تنسى جهنم تب تجتمعون ان شاء الله مع ابناء العم 😏 — 🔕 (@X20302030) August 20, 2020

الله لا يفرقكم لا دنيا ولا أخرة أنتم و عيال عمكم . — Aburzan2008 (@ksadonjuan) August 20, 2020

كل ثقافتكم وسياستكم والطبيعة الخلابة عندكم تذكرني بالرسم على الكرتون.. إسرائيل لاتبحث عن طبيعة ف لديها فلسطين وجمالة وتاريخة اليهود تاريخ دموي تدميري … لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ — ظل القمر🇸🇦 (@taif84901) August 20, 2020

سوف يسيطرون عليك ويشغلونك

أنت وحكومتك خدامين عندهم

وسوف ترى وبعدها سوف تعرف

معنى يهود .. حشرك الله معهم — * (@rheeeb) August 19, 2020

عاش البعير الإماراتي الذي لا زال يركض على الفضائية ولم يتوقف🤣 — حنين (@YSSZsMmB8FSmmSM) August 19, 2020

وكان منصور خلفان والذي يعرف نفسه على أنه باحث تاريخي متخصص، قد أثار موجة جدل في وقت سابق، بدعوته إلى سرعة الانتهاء من تشييد “البيت الإبراهيمي” الذي يضم مجمعات أديان في الإمارات حتى يستقبل الزوار مشيرا إلى أن إغلاق الحرم المكي بسبب كورونا فرصة لجذب الزوار.

“خلفان” الذي وصفه ناشطون بأنه “أبرهة الحبشي الجديد الذي بعث في الإمارات” ظهر وكأنه يدعو بشكل مبطن في تغريدته المثيرة إلى الحج لـ”البيت الإبراهيمي” بدلا من الحرم المكي في السعودية والذي أغلق بسبب كورونا.

وكتب ما نصه:”بعد اغلاق السعودية البيت الحرام بسبب تفشي وباء كورونا عندهم إمارة ابو ظبي تطلب من الشركات المقاولة تقليل مدة انجاز #البيت_الابراهيمي وتفعيل السياحة الدينية لكل الأديان”

وتابع:”حيث يحتوي على مسجد و كنيسة و معبد يهودي في جزيرة السعديات في العاصمة الغالية أبوظبي”

يُذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق سلام الخميس الماضي أعلن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيين خروجاً عن الاجماع العربي وضرباً لمبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية.