“شاهد” مسؤول لم يتمالك نفسه ومارس الجنس أثناء بث مباشر خلال اجتماع حكومي يفجر موجة غضب واسعة

تعرض أحد أعضاء مجلس بلدية ريو دي جانيرو في البرازيل، إلى موقف مُحرج أثناء اجتماع رسمي للمجلس، لمناقشة الوجبات في المدارس الحكومية أثناء جائحة كورونا.

ونسي أحد الأعضاء إيقاف كاميرته أثناء جلسة النقاش التي كانت عبر تطبيق “زووم”، وبدأ بممارسة الجنس دون أن يدرك أنه لا يزال أمام الكاميرا، فيما ظل أعضاء المجلس محافظين على هدوئهم رغم أن اجتماعهم تحول فجأة إلى فيلم للكبار فقط.

وكان الاجتماع يسير على ما يرام كما هو مخطط له، إلى أن توقف أحد المشاكرين واعتذر عن المتابعة في جلسة النقاش، وشوهد وهو يغادر الاجتماع، قبل أن يمارس الجنس على مرأى ومسمع أعضاء المجلس.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الرجل الذي مارس الجنس، يُرجح أنه موظف وليس أحد أعضاء المجلس، وبالرغم من المشهد الإباحي الذي لا يُصدق، واصل الأعضاء السبعة مناقشتهم رغم المشهد البذيء على شاشاتهم لمدة 4 ساعات.

وقال عضو حزب الاشتراكية والحرية ليونيل بريزولا، والذي كان يرأس الاجتماع: “بمجرد ماشاهدنا مايحدث، طلبنا من المتحكمين إزالة البث، لأننا لا نملك أي مساهمة في التحكم في مقاطع الفيديو أو تعديلها على زووم”.

ولم يذكر بريزولا ما إذا كان الرجل “الجامح” قد عوقب بسبب طيشه أم لا.