“شاهد” ابنة رجاء الجداوي تكشف اخر كلمات والدتها وهذا ما كانت تفعله كل يوم بعد قراءة القرآن!

كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، آخر كلمات والدتها قبل وفاتها بعد معاناة استمرت 43 يوماً مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت أميرة في مداخلة مع برنامج “لايت شو” عبر فضائية الحياة، والتي أحيت ذكرى رجاء الجداوي بعد مرور 40 يوماً على وفاتها: “كانت والدتي تقول رب الخير لن يأتي لنا إلا بالخير، وكانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع تماماً”.

انفراد للايت شو.. نجلة رجاء الجداوي تكشف عن الأيام الأخيرة للفنانة القديرة قبل الوفاة انفراد للايت شو.. نجلة رجاء الجداوي تكشف عن الأيام الأخيرة للفنانة القديرة قبل الوفاة#لايت_شو#lite_show #قناة_الحياة Gepostet von Alhayah TV am Dienstag, 18. August 2020

وتحدثت أميرة عن صفحة والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وسبب إعادة تفعيله، قائلة: “أعدت تفعيل صفحتها عبر “الانستجرام” لأنني شعرت أنه حقها علينا أن تكون موجودة وسطنا، وأيضاً حق جمهورها علينا الذي تفاجأت بوقفته معي ومع ابنتي روضة، وحبهم الكبير لوالدتي، فشعرت أن هذا حقهم أيضاً”.

وتابعت أميرة: “كانت والدتي تحب أن ترد على جميع الناس الذين يُرسلون لها، كانت يومياً في الليل بعدما تنتهي من قراءة المصحف، تطلب مني الهاتف لترد على جمهورها في الانستجرام”.

وأكدت أميرة أنها تشعر الآن بنفس سعادة والدتها وهي ترد على جميع التعليقات، للجمهور الذي يترحم عليها ويروي مواقفه معها، ويتذكرونها بذكريات جميلة.

ورحلت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح يوم 5 يوليو 2020 عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لمدة 43 يوما.

وكانت الحالة الصحيّة للفنانة رجاء الجداوي تدهورت نتيجة إصابتها بالفيروس، حيث كانت ترقد في قسم العزل الخاص، بمستشفى في الإسماعيلية.

وكانت الفنانة تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، لضبط نسبة الإكسجين في الدم، ولم يكن باستطاعتها الاستغناء عن الجهاز الى أن أعلن عن وفاتها .