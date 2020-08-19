طارق العريان غاضب بعد نشر صور حبيبته الجديدة .. هذا ما قاله عن طليقته أصالة وهدّد

خرج طارق العريان طليق الفنانة السورية أصالة نصري، عن صمته ورد على الأنباء التي تدور حول زواجه من عارضة أزياء سورية أرمنية.

وقال طارق العريان في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، إنه فوجئ بخبر زفافه، ووصف ما تم تداوله حول الأمر بـ “حكايات وهمية”.

وأشار العريان إلى أنه يوجد فعلاً قصة عاطفية في حياته، ولكنها لم تسفر عن زواج حتى الآن، وشدد على رفضه الحديث فيها والتدخل في حياته بهذا الشكل.

وناشد العريان الصحفيين ووسائل الإعلام الحديث عن أعماله الفنية فقط، وترك حياته الشخصية بعيدا، لأنها تخصه هو فقط.

وأضاف: “اللى هيستخدم اسمي هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم في أعراض الناس بالشكل ده”.

وأكد العريان أن طلاقه عن أصالة ليس له علاقة بعلاقته العاطفية حالياً، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

وتابع: “الطعن فى الأزواج وفي العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التى أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث ستظل أما لأبنائي”.

وكانت بعض الحسابات الفنية قد نشرت صوراً لفتاة حسناء قالوا إنها حبيبة طارق العريان، وهي عارضة الأزياء الأرمنية السورية نيكول سعفان، وتصغره بـ30 سنةً.

وشوهدت نيكول، إلى جانب العريان في الساحل الشمالي في مصر، كما أنها بدأت تظهر معه لأكثر من مرة وتتواجد إلى جانبه في المناسبات والسهرات، فيما يتداول أنهما سيتزوجان قريباً .

بعد طلاقه من أصالة : تسريب صور لحبيبة طارق العريان وهي عارضة الازياء السورية نيكول سعفان الذي تصغره بـ 30 عاماً pic.twitter.com/adtC67R1Zt — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 17, 2020

واعلنت أصالة نصري في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة “أصالة”بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو “الخيانة”.

ونُشرت تقارير بأن أصالة علمت بخيانة زوجها لها، عبر تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة و أن الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى “نيكول”.