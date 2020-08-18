يوم للتاريخ بسلطنة عُمان ومراسيم سلطانية جريئة تقلب كيان الحكومة رأسا على عقب.. لماذا أُقيل “بن علوي”؟

تشهد سلطنة عُمان اليوم، الثلاثاء، يوما تاريخيا بكل المقاييس يبدو أنه سيغير وجه السلطنة تماما عقب إصدار السلطان هيثم بن طارق 28 مرسوما سلطانيا أحدثوا تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للدولة ونظام جديد للحكم.

تذكروا هذا اليوم الذي تم فيه ترشيق الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء ب ٢٨ مرسوما سلطانيا، أسأل الله أن يبدأ من هنا وجه جديد مزهر لنهضتنا المتجددة.

حفظ الله عمان وأعز سلطانها مولاي السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم#18_أغسطس#مراسيم_سلطانية pic.twitter.com/JE8dzuI0Sx — يوسف الزدجالي (@springism414) August 18, 2020

وأهم هذه المراسيم الصادرة اليوم هو المرسوم السلطاني رقم 111/ 2020 بتشكيل مجلس الوزراء من جديد، حيث عين فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وشهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ونجل السلطان هيثم ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب.

نبارك لأنفسنا وللوسط الثقافي والرياضي والشبابي تعيين صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم_آل_سعيد وزيراً للثقافة والرياضة والشباب سائلاً الله لسموه وكافة من نالوا الثقة السلطانية السامية بتعيينهم في مختلف الحقائب الوزارية والمناصب الأخرى كل التوفيق والسداد 🌹#مراسيم_سلطانية #عُمان pic.twitter.com/S2FtHGljC7 — Sayyid Khalid Al Busaidi (@SayyidKhalid) August 18, 2020

معالي الوزير يوسف بن علوي ، يا من نرى فيك صورة الراحل أعز الرجال وأنقاهم رحمه الله الرجل الأولى في السياسية الخارجية الدبلوماسية والهدوء والرزانة

شكرا جزيلا كفيت و وفيت

ومتعك الله بالصحة والعافية

#مراسيم_سلطانيه pic.twitter.com/qq7sLfBJRi — 🇴🇲 أبو نورس ' أحمد الشكيلي , (@wesalalmhaba_89) August 18, 2020

كما جاء خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية خلفا ليوسف بن علوي.

هذا يوم للتاريخ وله ما بعده..

بكل صدق العهد السعيد يفوق توقعاتنا

والله كأنني في حلم! #مراسيم_سلطانية — علوي المشهور (@alwi_999) August 18, 2020

هذا وتم تعيين سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية، وعبدالله بن محمد السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور محمد الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن، والدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزيرا للصحة، والدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، وسعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط، وعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.

" الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم سيكون عنوان المرحلة القادمة "

سلطانُ عمان 🙏🏼❤️

#مراسيم_سلطانية pic.twitter.com/lkNuXOwyc7 — ثُــريَــا⁹⁸. (@al__thuraya) August 18, 2020

وجاء عبدالله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام، ومحمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار، وإبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، وسالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة، وسعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد، قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة، ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، محاد باعوين وزيرا للعمل.

ولفت تلفزيون عمان إلى صدور مرسوم سلطاني بتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيسا للبنك المركزي في السلطنة.

هذا وقضت المراسيم السلطانية بتعديل بعض المسميات الوزارية.

وبحسب المرسوم رقم 98 تم تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

أما المرسوم السلطاني رقم 97 فقد قضى بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وعدل المرسوم رقم 96 مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن.

يوسف بن علوي

وكان يوسف بن علوي قد تلقى أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، جرى خلاله التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.

لم يحزنيّ شيء في مراسيم سلطانية بقدر حُزني على الداهية السياسه العربية لأكثر من 20 عاماً. #مراسيم_سلطانيه pic.twitter.com/Uei4j1zGYZ — تُه بي✍️ (@B64454899) August 18, 2020

كما تلقى وزير الخارجية العماني أيضا اتصالا هاتفيا من أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية.

وذكر بيان الوزارة أنه، خلال الاتصال مع الوزير الإسرائيلي، “تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي”.

وتابع: “كما تلقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في وقت لاحق اتصالاً هاتفياً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.