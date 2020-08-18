صور مخيفة لتعذيب خادمة في الكويت بطريقة وحشية لا يتصوّرها عقل على يدّ كفيلتها وأبناؤها المراهقين!

هزّت جريمة مروّعة بحق خادمة سيلانية الكويت بعد قيام مواطنة وابناؤها الثلاثة بضرب وتعذيب خادمتهم في احدى مناطق محافظة الفروانية.

وقالت الخادمة إنها طلبت المغادرة لبلادها؛ لتقدمها في السن ورغبتها في الاستقرار بشكل نهائي في موطنها، فغضبت كفيلتها ورفضت، وقامت مع أبنائها بتقييد الخادمة وتسخين «ملاس» وحرق جسدها به.

ووفق ما ذكرت صحيفة “الانباء” الكويتية، فقد تمكنت قوة من امن الفروانية من تحرير الوافدة وتسليمها الى سفارة بلدها لاستكمال الاجراءات القانونية وعرضها على الطب الشرعي لتوثيق ما لحق بها من اصابات بليغة وحروق في مختلف انحاء جسدها.

وقالت المجني عليها في افاداتها ان ابناء كفيلتها وعددهم 3 مراهقين كانوا يقومون بتقييد حركتها ومن ثم تقوم كفيلتها بتسخين الملاس وحرقها في كتفها وصدرها واجزاء متفرقة من جسدها.

وعليه، احتجزت كفيلة الخادمة وهي مواطنة في العقد الرابع من عمرها فيما تم اخذ تعهد على زوجها المواطن بإعادة استدعاء ابنائه القصّر وعددهم 3 وذلك لتورطهم ـ وزوجته ـ في تعذيب الوافدة .