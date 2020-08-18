شيخ البلاط “العاشق” عادل الكلباني يعود لإثارة الجدل وهذا ما قاله عن “نكاح الزوجات”

عاد الداعية السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان عادل الكلباني، لإثارة الجدل من جديد عبر تغريداته الغريبة التي باتت تقابل بنقد كبير من قبل مواطنيه.

هذه المرة خرج “الكلباني” الذي يصمت عن اعتقال العلماء والمشايخ والمعارضين للنظام، ليتحدث عن “النكاح في الجنة” ما عرضه لهجوم كبير لتجاهله قضايا المجتمع الهامة وتركيزه على التوافه.

إنَّ أزواجَ أهلِ الجنةِ ليغُنِّين أزواجَهنَّ بأحسنِ أصواتٍ ما سمعها أحدٌ قطُّ. الحديث https://t.co/cuzsXFxo5g — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020

وقال الكلباني في التغريدة التي رصدتها (وطن): “إن أزواج أهل الجنة ليغنِين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطُ.. الحديث”، وأضاف أن هناك في الجنة “لا عمل، لا شقاء، لا جوع، لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة”.

هناااااك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير. يا الله، إنا نسألك الجنة — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020

ليرد على الكلباني أحد المتابعين: “يقال إن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك هذه تثبت حرمة الغناء .. ولا وش رايك”.

ليعاود الكلباني الرد عليه: “نكاح الزوجات حلال في الدنيا.. وش رايك؟”، مضيفا: “أنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء.. التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا كأنها قضية المسجد الأقصى”.

وأنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء!!!

التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا

كأنها قضية المسجد الأقصى! https://t.co/qUqjrnETWJ — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020

وسبق أن أثار الكلباني قبل أشهر جدلا واسعا على مواقع التواصل بإفتائه جواز الغناء وزعمه أن الرسول كان يستقبل المغنيات ويستمع لهن , ويكتب لهن الكلمات وغيرها .

وذكر الكلباني حديث يتحدث بأن عائشة رضي الله عنها سألها النبي هل تعرفين هذه الفتاة قالت نعم فقالت لها ناديها لي فجأت لها فاعطى لها كلمات اغنية وغنتها لها.

وأضاف بأن النبي صل الله عليه وسلم كان موجوداً في عهد الغنى تحت حديث “والجاريتين اللتان كانت تغنيان”.

ووصف الكلباني المغنية التي كان يستقبلها النبي صل الله عليه وسلم هي نفسها التي تُسمي فنانة اليوم، وأشار إلى أن هناك معازف ومزهر والعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا العهد .

ويأتي ذلك في تبرير جديد منه لما يحدث في السعودية من استقبال للمغنيين والمغنيات، والمشاهد الفاضحة التي يتم مشاهدتها في السعودية على مدار السنوات الأخيرة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان .