اللبنانيون تركوا وطنهم للحرامية.. “شاهد” فيديوهات صادمة من مطار رفيق الحريري ترصد هجرة جماعية!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة فيديوهات وصور من مطار لبنان، ترصد الأعداد الكبيرة التي قررت مغادرة البلاد بعد انفجار مرفأ بيروت.

ويظهر بالصور والفيديوهات التي رصدتها “وطن”، اكتظاظ المسافرين في مطار رفيق الحريري داخل قاعة المغادرة، فيما يدلّ على أعداد كبيرة من اللبنانيين بدأت بالهجرة من لبنان.

We need to be very specific when reporting on a "mass exodus" from #Lebanon – pictures today from the airport; many Lebanese came back home for the summer regardless of #covid19 (You can check the number of flights in June/July) so eventually they will need to leave. 👇🏻 pic.twitter.com/zkN47PKZlN

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) August 17, 2020