طحنون بن زايد ورئيس الموساد
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“شاهد” طحنون بن زايد يستقبل رئيس الموساد في أبوظبي استقبال الفاتحين

كتب وطن
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في أول لقاء علني بين المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين عقب عقد اتفاق التطبيع، عقد مستشار الأمن الوطني الإماراتي، ، اليوم الثلاثاء، لقاءاً مع ، الذي يزور الإمارات حاليا.

 

وبحسب وسائل أنباء إماراتية فإن الجانبين ناقشا آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كوفيد-19″.

 

وسلط الإعلام الرسمي الإماراتي الضوء على زيارة يوسي كوهين، واستقبال طحنون بن زايد له حيث أعلن الخبر في نشرات الأخبار الرسمية ما أثار جدلا واسعا.

 

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قاموا بإعلان توقيع اتفاق ثنائي بين كل من الإمارات والكيان الإسرائيلي، وتطبيع العلاقات بين البلدين، مما فجر موجة غضب عارمة تجاه موقف الإمارات من قبل كل شعوب المنطقة.

 

كما أعلن ولي عهد أبو ظبي، ع وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: “إنه يوم تاريخي”، الأمر الذي اعتبرته القيادة الفلسطينية محاولة سخيفة لابن زايد لتمرير التطبيع و “الخيانة” للقضية الفلسطينية.

 

وأجرى وزير خارجية الإمارات اتصالاً مع نظيره الإسرائيلي، وعبر الطرفان عن ترحيبهما وسعادتهما بالاتفاق الجديد، والذي يأتي كطعنة في ظهر النضال الفلسطيني.

 

واستقبلت قناة سكاي نيوز الإماراتية أمس بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال عبر شاشاتها، في ظهور لأول مرة لزعيم إسرائيلي عبر شاشة إماراتية، بعد اتفاق التطبيع، وكأولى ثماره.

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