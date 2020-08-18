“شاهد” طحنون بن زايد يستقبل رئيس الموساد في أبوظبي استقبال الفاتحين

في أول لقاء علني بين المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين عقب عقد اتفاق التطبيع، عقد مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، اليوم الثلاثاء، لقاءاً مع رئيس الموساد يوسي كوهين، الذي يزور الإمارات حاليا.

وبحسب وسائل أنباء إماراتية فإن الجانبين ناقشا آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كوفيد-19″.

يوسي كوهين 🇮🇱 في قصر البطين 🇦🇪📍الآن .. pic.twitter.com/b4zsixT04S — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 18, 2020

وسلط الإعلام الرسمي الإماراتي الضوء على زيارة يوسي كوهين، واستقبال طحنون بن زايد له حيث أعلن الخبر في نشرات الأخبار الرسمية ما أثار جدلا واسعا.

طحنون بن زايد يستقبل رئيس الموساد يوسي كوهين#علوم_الدار pic.twitter.com/4VFNxWhx3q — عـ لـ و م ا لـ د ا ر (@oloumaldar) August 18, 2020

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قاموا بإعلان توقيع اتفاق ثنائي بين كل من الإمارات والكيان الإسرائيلي، وتطبيع العلاقات بين البلدين، مما فجر موجة غضب عارمة تجاه موقف الإمارات من قبل كل شعوب المنطقة.

كما أعلن ولي عهد أبو ظبي، ع وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: “إنه يوم تاريخي”، الأمر الذي اعتبرته القيادة الفلسطينية محاولة سخيفة لابن زايد لتمرير التطبيع و “الخيانة” للقضية الفلسطينية.

كيف يتجول هذا العدو المحتل القاتل بحريته في بلادنا "يوسي كوهين" https://t.co/0JucgGYsnq pic.twitter.com/1I00aq6PL8 — Ahmed (@Ahmed44178617) August 18, 2020

وأجرى وزير خارجية الإمارات اتصالاً مع نظيره الإسرائيلي، وعبر الطرفان عن ترحيبهما وسعادتهما بالاتفاق الجديد، والذي يأتي كطعنة في ظهر النضال الفلسطيني.

واستقبلت قناة سكاي نيوز الإماراتية أمس بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال عبر شاشاتها، في ظهور لأول مرة لزعيم إسرائيلي عبر شاشة إماراتية، بعد اتفاق التطبيع، وكأولى ثماره.