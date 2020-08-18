الاماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يتجاوز الخطوط الحمراء وهذا ما يحدث معه وقت “الدورة الشهرية”!!

فجر الاماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف، موجة سخرية عارمة بعدما تجاوز حدوده في عيشه بدور أنثى، مُخالفاً الطبيعة التي خُلق عليها.

وتحدث بدر خلف عن وقت الدورة الشهرية أو الطمثية التي تخص النساء فقط، وهي عبارة عن التغيرات الطبيعية التي تحدث في الرحم والمبيض بهدف تمكين عملية التكاثر و إنتاج البويضات وتجهيز الرحم للحمل.

وكتب بدر خلف تغريدة رصدتها “وطن”، تحدث فيها عن نفسيته حين يأتي موعد الدورة الشهرية، وقال: “نفسيتي وقت الدورة نفسية حرمه سمينه تعيش في شقة مستأجره عندها خمسطعشر طفل مهبول وزوجها مقرف ويشرب خمر ويضربها وأهلها متبرين منها”.

نفسيتي وقت الدوره نفسية حرمه سمينه

تعيش في شقة مستأجره

عندها خمسطعشر طفل مهبول

وزوجها مقرف ويشرب خمر

ويضربها وأهلها متبرين منها 💔.. — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) August 17, 2020

وأثار بدر خلف سخرية المغردين الذين لم يتخيلوا أنه سيصل إلى هذا الحد من التشبه بالنساء، موجهين له سؤالاً مقروناً بإيموجي المصدوم: “كيف تيجيك؟”.

وقت الدورة يحط كاتشب عشان يعيش الدور هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — فيصل العنزي (@k91k_) August 17, 2020

ياخوي من وين تجيك الدوره pic.twitter.com/u3TqecQM9l — غاده الحربي. (@5rlli0) August 17, 2020

لا مو لدرجه ياماما بدريه ماتحسي زودتيها شوي بس انتِ الان تجيك😳🙄😭😭😭💔 pic.twitter.com/2VBx57uSiF — سوس (@A__sos55) August 17, 2020

من وين تجيك الدوره انت — مشوحﺇلحربي. (@il1_6) August 17, 2020

الله يعافينا مما ابتلاه عايش صدق الدور — فاطمه الشهري (@Ftom255) August 17, 2020

قصده الدوره العسكريه العسكريييههه لاتفهو غلط pic.twitter.com/anu9H7rxAN — احـــمــــد (@jva_HD) August 17, 2020

بدر خلاص عاد لتكون صدقت نفسك pic.twitter.com/PBYqaJHIsP — wed (@Q_w16u) August 17, 2020

الهرمونات الذكوريه في سبات عميق ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/20JCmufo8C — jolen.2r (@jolen213) August 17, 2020

ياخوي من وين تجيك الدوره ؟ pic.twitter.com/KNnVpr7UOk — َ (@gal_a0) August 17, 2020

يع زودتها — Zahra Taiseer. (@Z97iix) August 17, 2020

منو لاعب بالعدادات 🤦 pic.twitter.com/5fd8NKSNg2 — حسين رمضان (@Hussen123489124) August 17, 2020

وذكرته رهف بحُكم التشبه بالنساء في الشريعة الإسلامية وكتبت: “الله المستعان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله ووفق علماء الدين أي ذنب عقوبته اللعن يعد من كبائر الذنوب سواء كان التشبه باللباس أو بأي شيء يختص به الجنس الآخر”.

الله المستعان 😔قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»

واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله ووفق علماء الدين أي ذنب عقوبته اللعن يعد من كبائر الذنوب سواء كان التشبه باللباس أو بأي شيء يختص به الجنس الآخر — رهف محمد💜 (@rrhhff16) August 17, 2020

بينما نوه آخرون إلى تنمره على ذوات الأوزان الكبيرة، ومصطلح “الحرمة” الذي يعد تقليلاً من شأن النساء.

السمنة مو شيء سيء تحطه مقياس للحزن!!حرمه برضو كلمة مسيئة ، مو نكته الي قلته ابداا يدخل في الاستهزاء بمعاناة الاخرين ،احس خلاص زودتها كثير . — s🌙 (@snn_vv) August 17, 2020

ودائماً مايثير بدر خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، ويدعو متابعيه بمناداته بصيغة المؤنث، ويعطيهن نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج!

تمارين جديدة لتخصير الكرشة والخصر والمؤخرة،

باقي ١١ يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوه،

💃💃💃 pic.twitter.com/aAsQKRYmMc — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 17, 2020

كيف تخرفنين زوجك وتخلينه يحبك أكثر؟

تمارين بسيطة لإغراء الزوج ❤️ pic.twitter.com/417LJpVc4G — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) August 6, 2020

وكان بدر خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويُعرف عن نفسه بأنه مُدون جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.