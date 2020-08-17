صدمه موقف الكويت.. “الشيطان” كوشنر حاول الإيقاع بين الفلسطينيين والكويتيين بتصريح “خبيث” وهذا ما قاله

في هجوم أمريكي صريح على الكويت لموقفها الرافض التطبيع الإماراتي؛ ‏صرّح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن موقف الكويت المؤيد للقضية الفلسطينية “غير بنّاء”، بعد وصفه في تصريحات سابقة الاتفاق بين الكيان الإسرائيلي والإمارات بأنه “أذاب الجليد بين البلدين”، وأنه يأمل بأن يرى دولاً أخرى تقوم بنفس الأمر الذي قامت به الإمارات.

و أكد “كوشنر” خلال تصريحات له، أنه لا يوجد ضغوطات أميركية على الكويت ودوّل مجلس التعاون الخليجي لإقامة علاقات مع إسرائيل، مع تشديده على رغبة بلاده لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والمضي قدما بالمنطقة إلى الأمام، على حد قوله.

وقال كوشنر : “لا نريد للشرق الأوسط ان يكون متجمدا في صراع الماضي، مشيرا إلى الدفع بمزيد من التقدم في الشرق الأوسط، مبينا أن القادة في العالم العربي يريدون لهذا الصراع أن يحل”.

وتابع في محاولة للإيقاع بين الشعبين الكويتي والفلسطيني: “الدول تفعل ما ترى في مصلحتها، فعندما تم غزو الكويت من العراق، الفلسطينيون دعموا صدام، وهناك رؤية متشددة للغاية من جانب الفلسطينيين الآن، وما نراه في المنطقة هو في مصلحة الكثير من الدول من وجهة النظر الاقتصادية”.

ورأى محللون أن هذا التصريح تحديدا هو محاولة خبيثة من المستشار الأمريكي، بأن يدس العسل بالسم ويضرب الثقة بين الشعبين الكويتي والفلسطيني، بتذكيرهم بتاريخ ولى وكان له ظروفه التي تم تجاوزها ولم تؤثر على طبيعة العلاقة بين الشعبين.

وأضاف صهر ترامب:” ينبغي أن تتوفر الثقة المتبادلة مع الولايات المتحدة الأميركية حتى يمكننا المساعدة، والشعب الفلسطيني سوف يدرك أن حياته سوف تكون أفضل إذا كان هناك حد لهذا الصراع”.

وحول إمكانية أن يتوافر تعاون سعودي أميركي حول السلام في الشرق الأوسط، قال كوشنر بأنه أجرى العديد من النقاشات مع ولي العهد السعودي في هذا الصدد، والملك سلمان لديه مكانة في قلب الشعب الفلسطيني، وما قاله له بأنهم “بالإشارة للسعوديين، لا يحبوا أن تظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويريدون أن يكون للفلسطينيين فرص اقتصادية.

وفي تأُثير الاتفاق الأخير على وضع إيران في المنطقة، زعم كوشنر أن إسرائيل ظلت كبش فداء لفترة طويلة وان الناس أدركت ذلك، وتابع على ضرورة أن تتخذ إيران قرارا لوقف محاولات تصدير الإرهاب وان يكون التركيز على المستقبل”.

وأضاف: “لذلك من المهم للغاية على كل دول المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل الآن، لان الجماعات الإرهابية تستمر وكلما انضمت العديد من الدول سيُصبِح الأمر أكثر صعوبة على إيران، وإذا استمرت هذه الصعوبة سيكون أفضل لتجاراتها واستثماراتها وسوف يحسّن حياة الفلسطينيين”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تصريحات المستشار الأمريكي، معتبرين بأن ما جاء به لا يمثل سوى موقف العدو والخصم، وأن الوطن العربي بأسره يحمل قضية فلسطين في قلبه وهي بالنسبة له درة التاج وأولى قضاياه وهمومه.

مستشار الرئيس الأمريكي كوشنر: موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين غير بناء

يعني الوضع الطبيعي تكون مؤيدة للإسرائيليين!

تخيلوا كوشنر مستغرب لأنه اعتاد أن تكون مواقف حكام العرب مؤيدة لإسرائيل!

تحية للكويت وتفه عشوارب البقية#الامارات_العبرية_المتحدة — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) August 17, 2020

يعتقد البعض ان القضية الفلسطينية هي قضية اشخاص او شعب عن شعب وهذا ما يحاول الذباب توكيده للاسف. القضية الفلسطينية هي قضية حق على الباطل لا تهم ايديولوجيتك اسلامية او ليبرالية وتعلم من الكويت هذا الدرس٬ ياسر عرفات طعن الكويت لوقفه مع صدام حسين والكويت وقفت مع حق الفلسطينيين — No One (@No1one0) August 17, 2020

ومن التعليقات التي رصدته حول حديث كوشنير حديث الناشط “عماد فتحي” والذي قال بأنه” بالنسبة لكم لأنكم أعداء للإسلام متعاونين مع الخونة وصهاينة العرب، أما لنا كعرب ومسلمين موقف الكويت موقف تاريخي مشرف كمجد أهل الكويت وقيادتها وستداوله الأجيال جيلا بعد جيل.”

بالنسبة لكم لأنكم أعداء للإسلام متعاونين مع الخونة وصهاينة العرب،

اما لنا كعرب ومسلمين موقف الكويت موقف تاريخي مشرف كمجد أهل الكويت وقيادتها وستداوله الاجيال جيلا بعد جيل.

حي الله أهل الكويت🇰🇼✋ https://t.co/zXcZZ2VBos — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) August 17, 2020

وكانت مصادر حكومية مطلعة جدَّدت أمس الأول التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغيّر.

وقالت المصادر لـ صحيفة “القبس” الكويتية، بأن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل.

ويأتي الموقف الكويتي متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن عن توقيع اتفاقية تطبيع ثنائي بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يوم الخميس الماضي 13 أغسطس/آب 2020، والتي وصفها بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان بأنها اتفاقية تاريخية، ويوم تاريخي من أجل دولة “إسرائيل”.