“شاهد” السيسي يدفع ثمن اشتراك المترو مدى الحياة و”كارتة” الطرق ويقول للشعب:”مفيش حاجة ببلاش”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب واسعة عقب قرار النظام رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” للمرة الثالثة، بما لا يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين في ظل نظام السيسي الذي دمر الاقتصاد وموارد الدولة.

كامل الوزير بيقول عملت اشتراك #مترو_الأنفاق ل #السيسى وآخر #عدلي_طرطور

اراك توزع من مال امك

يعني السيسي الي بيخاف ينزل وسط ضباطه الا في حراسة من بلطجيته هينزل يركب المترو

كده بقى عندنا سييي ابونيه و عطيه منصور امونيه — AMR ABD ELHADY عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 17, 2020

وبعد إعلان وزارة النقل والمواصلات أمس زيادة أسعار تذاكر خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وتطبيقها بدءًا من اليوم الإثنين، عبر ناشطون مصريون على استيائهم من الزيادات في الأسعار في وقت يتزايد فيه الغلاء على كل الأصعدة، لاسيما مع انتشار وباء كورونا وزيادة معدلات البطالة.

وبأمر مباشر من السيسي أمس، أعلن وزير النقل كامل الوزير الزيادات في الفئات الثلاث، لترتفع التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات، بدءًا من الإثنين.

وحكى الوزير في مداخلة هاتفية مع فضائية “صدى البلد” تفاصيل ما دار بينه وبين السيسي عندما أخبره بأنه أعد له اشتراك في المترو مدى الحياة.

وغنيت الناس ؟

لا رفعت بس ، سحيح#مترو_الانفاق pic.twitter.com/uG62nZpWLc — Hema Elbltagy (@Hemaelbltagyy) August 17, 2020

وقال الوزير: “على جنب كده قالي أنت هتدفعني ثمن الاشتراك ده، أنا ضحكت وقلت له لأ يافندم، فقالي لأ لازم أدفع ثمن الاشتراك، معندناش حاجة في مصر ببلاش”.

وسأله المذيع: “بكام اشتراك الرئيس”، فضحك الوزير وقال: “لا دا اشتراك غالي، دا اشتراك رئيس”.

وقال كامل الوزير إن السيسي يدفع كارتة الطرق التي يمر بها لكي يكون مثالًا يُحتذى به.

وأضاف متملقا رئيس النظام:”الرئيس بيدفع عشان يبقي قدوة، عشان يقول للناس اتعلموا، زي ما بتاخدوا خدمة لازم تدفعوا ثمنها”.

وكان السيسي، قد وجه أمس خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل، وقال إن “المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكك الحديدية والمترو ممولة بقروض”.

وأضاف “لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”، ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش”.

يعنى لو واحد ساكن جمب مترو المطرية مثلا

وبيشتغل فى حلوان

محتاج يركب كل يوم ب 20 جنيه مترو

يعنى فى الاسبوع 100 جنيه

يعنى فى الشهر 400 جنيه

يعنى لو هو شبح وبياخد مرتب 4000 جنيه مثلا يعنى

هيبقى ضاع 10% من مرتبه على المترو بس

هيصرف بقى على الباقى منين ؟؟؟؟#مترو_الانفاق — Youssef Wrestling (@Joe1911Yos) August 17, 2020

وتابع “كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”؛ ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، وعقَّب السيسي: “جديد وقديم يا كامل”، ليصدر بعدها مباشرة قرار الزيادات المذكورة في أسعار تذاكر المترو.

وفرضت الحكومة المصرية زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.