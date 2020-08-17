بالخطأ ودون قصد.. “شاهد” إعلامي إماراتي “قال شهادة حق” بشأن قطر أثناء تهديده المقيمين بالإمارات

هدد إعلامي إماراتي محسوب على نظام ابن زايد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أن يتحدثوا أو يبدوا رأيهم في خيانة الإمارات وقرار التطبيع، الذي فجر موجة غضب عارمة ضد “عيال زايد”.

وقال الإعلامي الإماراتي جمال بن خريطان، وهو ناشط ومشجع رياضي معروف في مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”:”يا غريب كن أديب، هذه نصيحة لوجه الله، بعض المغردين الوافدين، سياسة وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة”

إعلامي إماراتي مرتبط بنظام #محمد_بن_زايد يهدد المقيمين في #الإمارات الذين أبدوا آراءهم في #تطبيع_الامارات_مع_اسرائيل ويذكرهم أنهم ليسوا في #قطر التي يتمتع المواطنون والمقيمون بها بحرية الرأي وأن الجهات المختصة ستتعامل مع من يبدي رأيه في سياسات #أبوظبي @AmnestyAR @hrw_ar @UNarabic pic.twitter.com/BBMGN67GUU — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) August 16, 2020

وتابع مادحا قطر دون قصد منه حيث اعترف بحرية التعبير فيها:”ترى هنا مو قطر، تكتب على كيفك وتتكلم على كيفك، انت في دولة الإمارات العربية المتحدة، عاجبك الوضع عاجبك، مو عاجبك الجهات المختصة تشوف شغلها.”

وتابع موجها رسالة للمقيمين الرافضين للتطبيع قائلا: “ومو مجبور أنت تجلس بدولة الإمارات، المطار مفتوح، هذاك الطريق اللي يودي ولا يجيب، هذه الرسالة وصلت”.

واستنكر العديد من المغردين والنشطاء حديث “بن خريطان” وأسلوب “البلطجة” الذي يتبعه في حديثه وتعامله مع الآخرين، مؤكدين على انتقادهم الدائم لدولة الإمارات بعد اتفاق العار الذي وقعه بن زايد مع الكيان الإسرائيلي مؤخراً، متسبباً بموجة غضب عربية وإسلامية كبيرة ضده.

خلصوا من قانون عدم التعاطف من القطري و دولة قطر الظاهر الحين قانون جديد اجبار المواطن والمقيم في الامارات التعاطف وحب اسرائيل ومن لديه مشاعر اخرى يخليها في قلبه ولا يظهرها ولا السجن ١٥ سنه ٥٠٠ الف غرامه 😉 — بوغانم #قبيلتي قطر (@ibr75532) August 16, 2020

الإمارات العظمي شاهد الامراض النفسية التي يحملها هؤلاء في نبرة صوته وتجاههم وتقاسيم وجهه الكبر والتكبر والهنجعية والتنمر والفسوق والغرور لهذا قال الله في محكم تنزيله قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا)وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون المائدة ؟؟ — سليم رشدي صدوق (@SaddouqSaleem) August 17, 2020

وهاجمه أحد المغردين بقوله: “خلصوا من قانون عدم التعاطف من القطري و دولة قطر الظاهر الحين قانون جديد أخبار المواطن والمقيم في الإمارات التعاطف وحب إسرائيل ومن لديه مشاعر أخرى يخليها في قلبه ولا يظهرها ولا السجن ١٥ سنه ٥٠٠ ألف غرامه”.

وصلت لقناعه أن هؤلاء يعانون انفصام الشخصية يهاجمون الآخرين لتطبيعهم مع الصهاينة من قبل ويهرولون اليوم إلى تطبيع مذل هزيل وبتدها يتبول عليهم نتنياهو لكذبهم وهكذا هم على الدوام — Hakim Hussien (@HakimHussien1) August 17, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن مساء الخميس الماضي الثالث عشر من أغسطس آب 2020، بآن بلاده وقعت اتفاقية “سلام” وتطبيع علاقات ثنائية مع الكيان الإسرائيلي، وبمباركة أمريكية، في واحدة من أكبر الخيانات التي حدثت في القرن الواحد والعشرين، وفي فعلة اعتبرها الفلسطينيون بكل شرائحهم خيانة علنية وتاريخية للمسجد الأقصى والقدس ودماء الفلسطينيين والعرب.

هذا ودعت 18 منظمة منظمة ومؤسسة في الولايات المتحدة إلى مقاطعة سفارة أبوظبي لدى واشنطن وجميع الأنشطة المرتبطة بها، وكذلك أي شخصيات سياسية أو اجتماعية محسوبة على حكومة الإمارات.

جاء ذلك في بيان مشترك، استنكارا لتطبيع الإمارات الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، صادر عن منظمات ومؤسسات، تمثل جلها الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة، وأنصار القضية الفلسطينية.

واعتبر الموقعون على البيان، أن هذه الخطوة بمثابة طعنة غدر للقضية من قبل نظام حكم يدعي أنه فعل ذلك من أجل المصلحة الفلسطينية، بحسب وكالة “وفا”.

وأكد الموقعون أن المصلحة الوطنية والقومية العربية تقتضي مواجهة السياسات الاستعمارية في وطننا العربي الكبير وإسناد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكفاحه التاريخي من أجل انجاز حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير ودولته المستقلة كاملة السيادة، وليس التساوق والتطبيع والانبطاح والتأمر على مقدرات الأمة العربية، بحسبه.

واستنكر البيان محاولة نظام الحكم في الإمارات تبرير تلك الخطوة وبرامجه التطبيعية بزعم “الحرص على المصلحة الوطنية الفلسطينية وإيقاف نوايا إسرائيل التوسعية بضم أجزاء من الضفة الغربية”.