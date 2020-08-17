ابن زايد في تل أبيب قريبا بدعوة رسمية من رئيس إسرائيل: “فخامته سيكون قدوة لبقية زعماء العرب”

وجه الرئيس الإسرائيلي “رؤوفين ريفلين” اليوم الاثنين، دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، لزيارة القدس المحتلة عقب الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات نهاية الأسبوع الماضي.

ونشر “ريفلين” تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: “كلي أمل أن هذه الخطوة سوف تساهم في بناء وتعزي الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة ترسخ التفاهم بيننا جميعاً”.

بعثت برسالة لولي العهد @MohamedBinZayed ودعوته لزيارة أورشليم القدس. كلي أمل بأن الاتفاق القريب، سيساهم في تعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة تُرسخ روح التفاهم بيننا جميعا، ومن شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار لسكان الشرق الأوسط. pic.twitter.com/j3wP9rLeeo — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) August 17, 2020

وتابع: “إن مثل هذه الثقة كما أثبتم بالخطوة السامية والشجاعة من شأنها أن تدفع منطقتنا للأمام وتوفر الازدهار والاستقرار لسكان الشرق الأوسط”.

واعتبر رئيس الاحتلال أن ولي عهد محمد بن زايد الذي خاطبه بـ”فخامته” سيكون قدوة لبقية الزعماء العرب بالمنطقة في زيارته لتل أبيب.

وقال ما نصه:”لا أخفي أملي بأن تكون هذه الخطوة قدوة لرسم الطريق للآخرين أيضا”

وكان كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أعلنوا الخميس المنصرم الثالث عشر من أغسطس/آب 2020، عن اتفاقية “سلام” وتطبيع العلاقات الثنائية بين الإمارات والكيان الإسرائيلي.

الأمر الذي فجر موجة غضب عربية وإسلامية عارمة تجاه دولة الإمارات وتجاه محمد بن زايد، والذي ردت عليه القيادة الفلسطينية بأنه بفعلته تلك خان الشعب الفلسطيني والعربي والقضية الأولى للمسلمين، ووجه طعنة في خاصرة نضال الشعب الفلسطيني، ومقدساته الإسلامية التي تخص كل المسلمين في كل مكان بالعالم.

وطالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات بضرورة التراجع عن موقفها ذلك تجاه دولة الاحتلال، والانضمام إلى الضمير العربي القاضي بأخذ الشعب الفلسطيني لحقوقه السياسية المهضومة جراء الاحتلال.