محمد بن زايد
محمد بن زايد
الهدهد

ابن زايد في تل أبيب قريبا بدعوة رسمية من رئيس إسرائيل: “فخامته سيكون قدوة لبقية زعماء العرب”

كتب وطن
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وجه الرئيس الإسرائيلي “رؤوفين ريفلين” اليوم الاثنين، دعوة إلى الشيخ آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، لزيارة القدس المحتلة عقب الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين والإمارات نهاية الأسبوع الماضي.

 

ونشر “ريفلين” تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: “كلي أمل أن هذه الخطوة سوف تساهم في بناء وتعزي الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة ترسخ التفاهم بيننا جميعاً”.

 

 

وتابع: “إن مثل هذه الثقة كما أثبتم بالخطوة السامية والشجاعة من شأنها أن تدفع منطقتنا للأمام وتوفر الازدهار والاستقرار لسكان الشرق الأوسط”.

 

واعتبر رئيس أن ولي عهد محمد بن زايد الذي خاطبه بـ”فخامته” سيكون قدوة لبقية الزعماء العرب بالمنطقة في زيارته لتل أبيب.

 

وقال ما نصه:”لا أخفي أملي بأن تكون هذه الخطوة قدوة لرسم الطريق للآخرين أيضا”

 

وكان كل من رئيس حكومة الاحتلال والرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أعلنوا الخميس المنصرم الثالث عشر من أغسطس/آب 2020، عن اتفاقية “سلام” وتطبيع العلاقات الثنائية بين والكيان الإسرائيلي.

 

الأمر الذي فجر موجة غضب عربية وإسلامية عارمة تجاه دولة الإمارات وتجاه محمد بن زايد، والذي ردت عليه القيادة الفلسطينية بأنه بفعلته تلك خان الشعب الفلسطيني والعربي والقضية الأولى للمسلمين، ووجه طعنة في خاصرة نضال الشعب الفلسطيني، ومقدساته الإسلامية التي تخص كل المسلمين في كل مكان بالعالم.

 

وطالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات بضرورة التراجع عن موقفها ذلك تجاه دولة الاحتلال، والانضمام إلى الضمير العربي القاضي بأخذ الشعب الفلسطيني لحقوقه السياسية المهضومة جراء الاحتلال.

 

 

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