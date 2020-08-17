“إغراءات” توقع عُمانيين في شباك “العصابة الذكية” بالسلطنة.. الشرطة أدركتهم باللحظة الأخيرة وهذا ما حدث

أنقذت شرطة عُمان السلطانية مواطنين عُمانيين من فخ كبير نصبته لهم عصابة ذكية بالسلطنة، وأنقذت سياراتهم الخاصة من التهريب خارج البلاد بعد أن استأجرها منهم أفراد العصابة بعقود وهمية.

وفي التفاصيل وبحسب ما أوردته شرطة عمان السلطانية في بيان على صفحتها الرسمية بتويتر، فقد تمكنت الشرطة من استرجاع ٣٨ مركبة كانت في طريقها للتهريب.

#شرطة_عمان_السلطانية تسترجع ٣٨ مركبة كانت في طريقها للتهريب، بعدما قام ٦ متهمين بإبرام عقود وهمية مع مواطنين لاستئجار مركباتهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين… — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 17, 2020

وقام ٦ متهمين بحسب البيان بإبرام عقود وهمية مع مواطنين لاستئجار مركباتهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

هذا وأهابت شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين الحذر من الوقوع ضحية للاحتيال وعدم الانسياق للإغراءات والفوائد الخيالية التي يقدمها المحتالون.

وتهيب #شرطة_عمان_السلطانية بالمواطنين والمقيمين الحذر من الوقوع ضحية للاحتيال وعدم الانسياق للإغراءات والفوائد الخيالية التي يقدمها المحتالون، والحذر عند القيام ببيع وشراء المركبات عبر المواقع الإلكترونية. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 17, 2020

ونصحة المواطنين بأخذ الحذر عند القيام ببيع وشراء المركبات خاصة عبر المواقع الإلكترونية.

وأشاد العديد من النشطاء العُمانيين على تويتر بجهود الشرطة السلطانية، في تتبع المحتالين وعصابات النصب بالسلطنة وتوقيع عقوبات قاسية عليهم حتى لا يقع المواطن فريسة بين أيديهم.

وفي سياق منفصل، دعت شرطة عمان، المواطنين تجاهل المكالمات أو الرسائل التي تدّعي فوزهم بجوائز مادية، أو نحوها، تفاديا للوقوع في شرك الاحتيال الالكتروني.

وقالت: تجاهل الاتصالات والرسائل التي تردك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تنتحل صفة شركات الاتصالات أو المؤسسات المصرفية أو شخصية معروفة.

ونبهت شرطة عمان السلطانية إلى أن تلك الجهات، تطلب معلوماتك الشخصية أو أرقامك السرية أو إيهامك بالفوز بجائزة مالية أو عينية أو تقديم مساعدات مالية.