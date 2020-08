وسيم يوسف جعل ابن زايد إله يُعبد من دون الله: الأمر السيادي مقدم على الدين والشرع لا يحتاج “فتوى”

عاد الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، إثارة الجدل مجددا عبر تغريداته التي يسعى فيها بكل السبل لتبرير موقف الإمارات الخياني وقرار محمد بن زايد بالتطبيع مع الاحتلال، لدرجة اعتبار أوامر النظام مقدمة على الدين والشرع.

وقال “يوسف” الذي يسعى لاسترضاء ابن زايد بعد حكم براءته، في تغريدة له رصدتها “وطن” كتبها باللغة الإنجليزية، وكانت ترجمتها: “لست بحاجة إلى “فتوى” تقنعك بأمر سيادي صادر عن وطنك”.

You do not need a "fatwa" to convince you of a sovereign matter issued by your homeland

— Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020