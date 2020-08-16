وسيم يوسف جعل ابن زايد إله يُعبد من دون الله: الأمر السيادي مقدم على الدين والشرع لا يحتاج “فتوى”

عاد الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، إثارة الجدل مجددا عبر تغريداته التي يسعى فيها بكل السبل لتبرير موقف الإمارات الخياني وقرار محمد بن زايد بالتطبيع مع الاحتلال، لدرجة اعتبار أوامر النظام مقدمة على الدين والشرع.

وقال “يوسف” الذي يسعى لاسترضاء ابن زايد بعد حكم براءته، في تغريدة له رصدتها “وطن” كتبها باللغة الإنجليزية، وكانت ترجمتها: “لست بحاجة إلى “فتوى” تقنعك بأمر سيادي صادر عن وطنك”.

You do not need a "fatwa" to convince you of a sovereign matter issued by your homeland — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020

ويشار إلى أن تغريدة وسيم يوسف “التطبيلية بامتياز” تأتي بعد صدور عديد من الفتاوى من قبل شيوخ وعلماء مسلمين منهم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، والعالم الكويتي عبدالله النفيسي، بوجوب قتال دولة الاحتلال، وتحرير المسجد الأقصى وما حوله بصورة حتمية ومفروضة شرعاً لا جدال فيها، وأن حكم الدين في التطبيع والسلام مع دولة الاحتلال بالصورة التي فعلها بن زايد هي محرمة شرعاً ولا تجوز على الإطلاق.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث وسيم يوسف، موجهين انتقادات لاذعة لأدائه كشيخ سلطان، يسير مع التيار وينفذ ما يؤمر به.

{بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) — Laila rabie (@Lailarabie5) August 16, 2020

بالله عليك ياشيخ خليك في الصلاة والصوم وفتاوي العقيدة وبس أفضلك اسمع مني خلي الناس تحبك . — Ali Hamzat (@AliAzr86) August 16, 2020

وفي ذلك قال أحد المغردين:” إن فتوتك هذه تجعلك تصدر حكم الإعدام على أناس قد اغتصبت حقوقه وأرضهم وأنت تعطي حق غير موجود لدولة لا يمكن أن تكون موجودة بأي طريقة من الطرق وان فتوتك تضر الإسلام والمسلمين وقد قال النبي محمد (ص) “احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك” واعتقد فهمك كفاية وراح تتحاسب على فتواك”.

السلام عليكم .

ان فتوتك هذه تجعلك تصدر حكم الاعدام على اناس قد اغتصبت حقوقه وارضهم وانت تعطي حق غير موجود لدولة لايمكن ان تكون موجودة باي طريقة من الطرق وان فتوتك تضر الاسلام والمسلمين وقد قال النبي محمد (ص) "احذر ان يؤتى الاسلام من قبلك" واعتقد فهمك كفاية وراح تتحاسب على فتواك. — Health supreme pure (@RAlmashhadany) August 16, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن يوم الخميس المنصرم 13 من أغسطس/آب 2020، عن توقيع اتفاقية “سلام” وتطبيع العلاقات الثنائية بين كل من الإمارات وإسرائيل، وبرعاية أمريكية.

الأمر الذي فجّر موجة غضب عارمة ضده من قبل الشارع العربي والإسلامي، والذي رأى بخيانة ابن زايد، سقطة تاريخية، لا يمكن أن تتم إزالتها أو محوها من وجدان وضمير أي عربي ومسلم حريص على القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى.