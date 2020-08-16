“تعالجنا غصبن عنك”.. كويتي سكران يقتحم مع صديقه السعودي مستشفى العدان وهذا ما فعلاه بطبيب مصري!

اقتحم مواطن كويتي ووافد سعودي، مستشفى العدان بمنطقة هدية في محافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، غرفة طبيب مصري وانهالا عليه بالضرب وأمراه بعلاجهما.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن “شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة إسناد، للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، إذ أشبعا موظف الاستقبال ضرباً مبرحاً، من دون سبب، وعندما تدخلا لإيقافهما عند حدهما، أكملا اعتداءهما وإهانتهما لهما”.

وتابع: “ثم كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وقبل أن يعرف طلبهما ضرباه، وأمراه (تعالجنا غصبن عليك)، ولدى تدخل أحد المراجعين لتهدئة الأمور نال نصيبه من الإهانة والاعتداء”.

وفي النهاية، قصدت قوة إسناد المستشفى وتمكن رجالها من إحكام القبضة على المعتديين قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية.

وبمراجعة بياناتهما تبين أن أحدهما مواطن كويتي، والآخر سعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه من الجنسية المصرية، وأحيلا إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على ما وثقته كاميرات المراقبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.