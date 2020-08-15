وعد قطر برفع الحصار اذا طبعت كاملاً.. جمال ريان يكشف تفاصيل ضغوط أمريكية لإجبار هذه الدول العربية على التطبيع!

كشف الإعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، عن توجهات وطموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى البلدان العربية التي يضغط عليها ترامب للتطبيع.

وقال ريان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ترامب يطمح توقيع أكثر من بلد عربي مع اسرائيل وأن يتم التوقيع في البيت الابيض لدواعي انتخابية وهو يضغط الآن بشدة على دول الخليج خاصة السعودية البحرين عُمان قطر مع وعد برفع الحصار عنها إذا وقعت، كذلك المغرب”.

وتساءل ريان: “ما هي الخيارات المتاحة؟”، طارحاً أربعة حلول كاستفتاء على الجمهور لمعرفة أي الحلول أنسب في هذا الموضوع.

ترامب يطمح توقيع أكثر من بلد عربي مع اسرائيل ، وان يتم التوقيع في البيت الابيض لدواعي انتخابية ، وهو يضغط الان بشدة على دول الخليج خاصة #السعودية #البحرين #عمان #قطر مع وعد برفع الحصار عنها اذا وقعت ، كذلك #المغرب ، فما هي الخيارات المتاحة #الخليج #فلسطين #مصر #المغرب_العربي — جمال ريان (@jamalrayyan) August 15, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة ريان، مؤكدين أن بعض تلك الضغوطات ربما ينجح فيما سيفشل البعض الآخر في تحقيق أهدافه.

الرفض هذا قرار لمن يملك قراره

التهرب ليست من شيم العبيد

الصراع الداخلي مزروع من زمن جدي

الانتفاضة هذه الكلمه للرجال فقط مثل الفلسطينيين و آسف على الصراحة الجارحه — عباس الصومالي (@yAWBct6Nqc5L6Yj) August 16, 2020

العم يقول ونحن الشعوب تنفذ ونقول لبيك ياترامب عيب نردك ماتعودنا على كلمة لا الا في الشهادتين جربنا تجدنا لنا الصدر من دون العالمين اوالقبر — Almull#دولة قطر (@Almulls1Almulls) August 15, 2020

المغرب لا يحتاج لإعلان التطبيع لأن الصهاينة من و إلى المغرب رايح جاي الا تعرف ان اول اسباب تفشي كورونا في المغرب كان ليهود مغاربة قادمين من إسرائيل وامريكا وفرنسا في تجمع يهودي في المغرب يقام كل فاتح مارس تم بعده ضبط ١١ اصابة ناهيك عن المخالطين — Ra7im (@Ra7im15) August 15, 2020

السفارة في الإمارة،وقريبا في المملكة و السلطنة ، إسرائيل تطبق التعددية الزوجية الله يعينها على هيك زوجات حمقاوات إنشاء الله رايحين يجيبوا أجلها . — Hidaya Houd (@HidayaHoud) August 15, 2020

لا تأخذوا كلامي ع انه سطحي او بداهي لانه الحل الوحيد،وستثبت لكم الايام ع اننا سنرجع له راغمين،وهوا اندلاع ثورة في الوطن العربي اجمع وفي مصر اولاً،تطالب الرؤساء بفتح الجهاد في فلسطين وتدخل القوة العربية، إلا وأن يتنحي جميعهم ، هما لا يعرفون إلا القوة ،ولا يُردعهُم غيرها . — ‏‎Yahia Osman‎‏ (@YahiaOsman0) August 16, 2020

موسم قنص "الاتفاقات التاريخية" البئيسة المؤرشفة — Driss Benyacoub إدريس بنيعقوب (@heritier_2020) August 15, 2020

وفي وقت سابق، اتخذت مملكة البحرين، أول خطوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه في إطار الاستعدادات لاحتمال ‎تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة ‎البحرين، تحدث رئيس الموساد ‎يوسي كوهين، مع رئيس حكومة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية بحرينية قولها: إن البحرين ستحذو حذو الإمارات، وستكون الدولة القادمة لتوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل”.

وفي وقت سابق، رحبت مملكة البحرين بإعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات، في أول تعليق من دولة خليجية على الاتفاق، معتبرةً أن “الخطوة التاريخية” ستسهم في “تعزيز الاستقرار” في المنطقة.

وأعربت البحرين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن “بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة”، مضيفة “هذه الخطوة التاريخية، ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة”.

وتابع البيان: “تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس، إلى اتفاق “تاريخي” حول تطبيع العلاقات، هو الأول مع دولة عربية بعد اتفاقات السلام الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

والإمارات، هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات، والتجول في الدولة الخليجية بغرض السياحة.