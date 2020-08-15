دونالد ترامب
دونالد ترامب
الهدهد

وعد قطر برفع الحصار اذا طبعت كاملاً.. جمال ريان يكشف تفاصيل ضغوط أمريكية لإجبار هذه الدول العربية على التطبيع!

كتب وطن
0

كشف الإعلامي الفلسطيني في قناة القطرية، ، عن توجهات وطموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مع إسرائيل، مشيراً إلى البلدان العربية التي يضغط عليها ترامب للتطبيع.

 

وقال ريان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ترامب يطمح توقيع أكثر من بلد عربي مع اسرائيل وأن يتم التوقيع في البيت الابيض لدواعي انتخابية وهو يضغط الآن بشدة على دول الخليج خاصة السعودية مع وعد برفع الحصار عنها إذا وقعت، كذلك المغرب”.

 

وتساءل ريان: “ما هي الخيارات المتاحة؟”، طارحاً أربعة حلول كاستفتاء على الجمهور لمعرفة أي الحلول أنسب في هذا الموضوع.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة ريان، مؤكدين أن بعض تلك الضغوطات ربما ينجح فيما سيفشل البعض الآخر في تحقيق أهدافه.

 

وفي وقت سابق، اتخذت مملكة البحرين، أول خطوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية.

 

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه في إطار الاستعدادات لاحتمال ‎تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة ‎البحرين، تحدث رئيس الموساد ‎يوسي كوهين، مع رئيس حكومة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

 

ونقلت القناة عن مصادر سياسية بحرينية قولها: إن البحرين ستحذو حذو الإمارات، وستكون الدولة القادمة لتوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل”.

 

وفي وقت سابق، رحبت مملكة البحرين بإعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات، في أول تعليق من دولة خليجية على الاتفاق، معتبرةً أن “الخطوة التاريخية” ستسهم في “تعزيز الاستقرار” في المنطقة.

 

وأعربت البحرين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن “بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة”، مضيفة “هذه الخطوة التاريخية، ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة”.

 

وتابع البيان: “تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

 

وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس، إلى اتفاق “تاريخي” حول تطبيع العلاقات، هو الأول مع دولة عربية بعد اتفاقات السلام الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

 

والإمارات، هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات، والتجول في الدولة الخليجية بغرض السياحة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“هل يرضى حمد بن عيسى بذلك؟”.. “شاهد” ماذا فعلت سيدة بحرينية…

حياتنا

“سألتني عن بشرتي الناعمة”.. هند القحطاني زارت الاماراتي المتشبه بالنساء…

الهدهد

“#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني”.. مفتي السلطنة حديث العمانيين بعد بيانه…

الهدهد

يحاول أن يتذاكى على العقول.. حمد بن جاسم يكشف الثمن الذي قبضه ابن زايد ويفضح…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.