أكاديمي عماني بارز: هذا الأمر هو أسوأ من اتفاق التطبيع بين الإمارات واسرائيل

اعتبر الأكاديمي العماني البارز عبدالله باعبود أن الأسوأ من اتفاق التطبيع بين الامارات واسرائيل هي محاولات تبريره من قبل البعض .

وأضاف “باعبود” في تغريدةٍ رصدتها “وطن”: “رُب عذر أقبح من ذنب! الأقبح من الخطأ تبريره بأسوأ الأعذار والمبررات تلك التي تنم عن السذاجة والتبلد الحسي وبالكذب والتضليل والمفاضلة بين الرذائل التي تعري الحقيقة وتكشف العورة الفكرية وتظهر مدى الإنحطاط والتخلف”

الأسوأ من #الاتفاق_الاماراتي_الاسرائيلي هي محاولات تبريره من قبل البعض فرب عذر أقبح من ذنب!الأقبح من الخطأ تبريره بأسوأ الأعذار والمبررات تلك التي تنم عن السذاجة والتبلد الحسي وبالكذب والتضليل والمفاضلة بين الرذائل التي تعري الحقيقة وتكشف العورة الفكرية وتظهر مدى الإنحطاط والتخلف — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) August 14, 2020

وفي تغريدةٍ ثانية، قال باعبود: “غدت القضية الفلسطينة سلعة مربحة في البورصة السياسية في واشنطن وهناك من يتاجر ويضارب بأسهم القضية علنيا أو غير علنيا لزيادة أسهمه وتعظيم رصيده في السوق السياسية.”.

غدت القضية الفلسطينة سلعة مربحة في البورصة السياسية في واشنطن وهناك من يتاجر ويضارب بأسهم القضية علنيا أو غير علنيا لزيادة أسهمه وتعظيم رصيده في السوق السياسية. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) August 14, 2020

وعبّر مغرّدون عمانيون عن رفضهم التام للموقف العماني الرسمي بتأييد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

ودشّن عمانيون هاشتاغ “#عمانيون_ضد_التطبيع”، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحقّ الفلسطيني، ورفضهم التطبيع، وطالبوا حكومة السلطنة بالتراجع عن هذا الموقف ورفض التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية الجمعة عن تأييدها لقرار الإمارات التطبيع الكامل مع اسرائيل.

وقالت الوزارة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية: “نعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأضافت الوزارة: “ونعرب عن أملنا أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع”.

#عاجل ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية يعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة #الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. pic.twitter.com/ZEcq2dPEoN — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 14, 2020

كما أعرب الناطق عن أمله في أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 14, 2020

وتعتبر سلطنة عُمان ثالث دولة عربية تُعلن تأييدها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بعد مصر والبحرين.