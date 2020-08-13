ما الذي يجري.. “شاهد” بلطجية يحاصرون عائلة كويتية داخل منزلها في مصر وما حصل صادم

تعرضت عائلة كويتية مُقيمة في مصر، إلى موقف مُرعب من قبل “بلطجية” حاولوا الاعتداء عليهم ومنعتهم من الخروج من منزلهم بالقوة.

وظهرت سيدة من العائلة الكويتية بفيديو متداول عبر السوشيال ميديا، ورصدته “وطن”، وهي تُوثق وقوف أكثر من عشرة أشخاص “بلطجية” أمام منزلهم، وتقول: “كلهم يجلسون هنا، كلهم ينتظروننا بعدما حدثت مشكلة أقحمت فيها الكويت مرة أخرى”.

وتابعت السيدة الكويتية: “اتصلنا بالسفارة الكويتية بمصر، وأخبرونا بأنهم سيأخذون إجراءات وسيعملون اتصالاتهم لحمايتنا، ولكن مرت ساعة دون فائدة، وخالتي معي في الشقة، عاجزة عن النزول، لا أعلم ماذا أفعل، الله يستر”.

عائلة كويتية في ( مصر ) لا تستطيع الخروج من مسكنها بسبب بلطجية مصاروة ينتظرون خروجهم للإعتداء عليهم !



نكرر :

نصيحة لا تسافروا إلى مصر pic.twitter.com/RJXcksN2qf — مبارك البغيلي (@M__albugaily) August 12, 2020

وأثار المقطع غضب الكويتيين الذين سئموا الإهانات المصرية، وطالبوا وزارة الخارجية وسفارتهم بمصر، بحمايتهم، خاصة أن هذا المقطع جاء بعد يوم فقط من إهانة مواطنة مصرية لعلم الكويت.

مايقدرووو يمسووووو شعره منهم…. وياخذوون اليوتيوبر تبع العلم حكمه 👍 — ALJOKER🇰🇼 (@SaA0AaD1) August 12, 2020

ولا عزاء لكم يا كويتيين والله يكون بعونكم في مصر لا سفاره ولا وزير خارجيه يقوم بالاتصال ولحمايتكم — ازرع في كل مكان تزوره اشياء جميله (@MnCX9gZM0B62770) August 12, 2020

والله قهر💔💔💔💔اصلا شعندهم بمصر بالوقت هذا؟؟ اتوقع انهم مو متوقعين ان المصريين ممكن يعتدون عليهم لانهم نساء، الله يحفظهم ويردهم الديره سالمين — ….. (@kuwait8419) August 12, 2020

خل وزير الخارجيه يشوف ويسمع

سحب السفير و طاقم السفاره بالكامل وتحويلهم الى التحقيق — 🇰🇼 abofahad. 🇰🇼 (@sirabofahad) August 12, 2020

وفجرت فتاة مصرية بتصرف مستفز منها السجال المندلع منذ فترة بين الشعب الكويتي والمصري حين ظهرت بمقطع فيديو تقول وتهدد بحرق العلم الكويتي: “علم الكويت اللي ما اتحرقش أصلاً وجبتوا الدنيا وعملتوا قصة، أنا ححرقه، تعالوا بقى اقبضوا عليا وامسكوني واحبسوني”.

وتابعت: “أنا ححرق علم الكويت وحدوس عليه بالجزمة، عشان انتوا ناس مش محترمة، انتو ناس زبالة، بجد زبالة”.

إلى متى هذا الحال ياوزير الخارجية



كل يوم غلط وإهانات@MOFAKuwait pic.twitter.com/41Zi0fmMOo — abdullah (@abdulla_424) August 11, 2020

وكانت النيابة العامة في مصر قد أخلت سبيل اليوتيوبر المصري محمد رضا الذي أثار غضباً عارماً بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال، في قرار استفزازي للكويت ودون العقوبة التي طالب بها الكويتيون لرد الاعتبار لهم.

واعتبرت الخطوة إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.