ما الذي يجري.. “شاهد” بلطجية يحاصرون عائلة كويتية داخل منزلها في مصر وما حصل صادم

تعرضت عائلة كويتية مُقيمة في مصر، إلى موقف مُرعب من قبل “بلطجية” حاولوا الاعتداء عليهم ومنعتهم من الخروج من منزلهم بالقوة.
وظهرت سيدة من العائلة الكويتية بفيديو متداول عبر السوشيال ميديا، ورصدته “وطن”، وهي تُوثق وقوف أكثر من عشرة أشخاص “بلطجية” أمام منزلهم، وتقول: “كلهم يجلسون هنا، كلهم ينتظروننا بعدما حدثت مشكلة أقحمت فيها الكويت مرة أخرى”.
وتابعت السيدة الكويتية: “اتصلنا بالسفارة الكويتية بمصر، وأخبرونا بأنهم سيأخذون إجراءات وسيعملون اتصالاتهم لحمايتنا، ولكن مرت ساعة دون فائدة، وخالتي معي في الشقة، عاجزة عن النزول، لا أعلم ماذا أفعل، الله يستر”.
وأثار المقطع غضب الكويتيين الذين سئموا الإهانات المصرية، وطالبوا وزارة الخارجية وسفارتهم بمصر، بحمايتهم، خاصة أن هذا المقطع جاء بعد يوم فقط من إهانة مواطنة مصرية لعلم الكويت.
وفجرت فتاة مصرية بتصرف مستفز منها السجال المندلع منذ فترة بين الشعب الكويتي والمصري حين ظهرت بمقطع فيديو تقول وتهدد بحرق العلم الكويتي: “علم الكويت اللي ما اتحرقش أصلاً وجبتوا الدنيا وعملتوا قصة، أنا ححرقه، تعالوا بقى اقبضوا عليا وامسكوني واحبسوني”.
وتابعت: “أنا ححرق علم الكويت وحدوس عليه بالجزمة، عشان انتوا ناس مش محترمة، انتو ناس زبالة، بجد زبالة”.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أخلت سبيل اليوتيوبر المصري محمد رضا الذي أثار غضباً عارماً بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال، في قرار استفزازي للكويت ودون العقوبة التي طالب بها الكويتيون لرد الاعتبار لهم.
واعتبرت الخطوة إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.