النظام يخاف حتى من معارضيه وهم موتى ويرفض تسليم جثمان عصام العريان لعائلته:”سندفنه بمعرفتنا”

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب واستنكار واسعين بعد تداول خبر يفيد بمنع أسرة القيادي الإخواني عصام العريان، من استلام جثمانه بعد وفاته اليوم داخل معتقلات السيسي بسبب الإهمال الطبي.

اللهم لا تسلط هذا الظالم على أحد يقتله بعد عصام العريان



#عصام_العريان pic.twitter.com/ncezCR71JS — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) August 13, 2020

ويقول الخبر الذي نقله مقربون من أسرة العريان أن السلطات رفضت تسليم جثمان عصام العريان إلى أهله حتى يدفنوه وأبلغوهم أنهم سيدفنوه بمعرفتهم.

يصادرون حتى جثث الموتى والشهداء …

سلطة العار التي تتحكم في مصر وأهلها

ترفض تسليم جثة الشهيد عصام العريان

إلى أهله حتى يدفنوه

وتعلن أنها ستدفنه بمعرفتها !

ألا لعنة الله على الظالمين

والصامتين ايضا !

#عصام_العريان#السيسي_خربها_مستني_ايه #السيسي_الطاغوت_بيهدم_البيوت pic.twitter.com/XzUUYxiHkp — حمزة زوبع (@drzawba) August 13, 2020

وفي كثير من المرات التي أتيح له فيها أن يتحدث أمام القضاء، شكا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان من افتقاده للعلاج الذي يحتاجه، وتحدث عن وفاة العديد من المعتقلين نتيجة غياب الرعاية الطبية في السجون، قبل أن يأتي الدور عليه ويفارق الحياة اليوم ويضاف إلى المئات من ضحايا الإهمال الطبي في السجون المصرية.

يناير 2018

صرخ د. #عصام_العريان للمحكمة: أصبت بفيروس C داخل السجن والأمن الوطني يعترض على علاجي!

قتلوه قتلهم الله💔 pic.twitter.com/P4xSZie9YQ — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 13, 2020

وتحدث القيادي المعارض إلى القاضي عن نفسه كنموذج لحالات إهمال الرعاية الصحية، موضحا أنه أصيب داخل السجن بفيروس “سي”، وطلب السماح بعلاجه في معهد الكبد، لكن مسؤولا في السجن أبلغه أن الأمن الوطني رفض إرساله إلى المستشفى.

عصام العريان الذي كان يعمل طبيبا وشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- كان من بين الآلاف الذين اعتقلتهم الشرطة عقب انقلاب يوليو 2013، ليظل في السجن 7 سنوات تقريبا حتى وفاته اليوم.

وقد أثارت وفاة العريان، السياسي والطبيب، تعاطفا واسعا على مواقع التواصل، حتى من جانب بعض المختلفين سياسيا وفكريا مع جماعة الإخوان المسلمين حيث عددوا مناقب الفقيد، وأبدوا أسفهم على انتهاء حياته في السجن.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحم عبدك #عصام_العريان

وانتقم اللهم ممن تعمد وتسبب وأهمل وقتل، ولا تمكنه من أحدٍ بعده يارب العالمين، واجعل الدائرة تدور عليه وأعوانه من الظالمين، ولا تمتنا قبل أن تشفي فيهم صدورنا أجمعين، اللهم آميييين — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) August 13, 2020

استشهاد #عصام_العريان بعد اغتياله بسلاح الإهمال الطبي الذي يعتمده الوضيع #السيسي خسارة كبيرة ليس لمصر ولا للإخوان بقدر ما هي لجيل كامل يجسد المبادئ والقيم والنضال. جاهل متخلف مثل السيسي يقتل طبيبا وسياسيا فذاً عن سبق إصرار، ربنا ينتقم من المجرم ومن جاء به ودعمه وسكت عليه pic.twitter.com/AnW6HXWPur — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) August 13, 2020

وعلى مدى 7 سنوات كاملة ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، بدأ مسلسل وفاة معارضي الانقلاب في السجون المصرية ومقرات الاحتجاز وملحقاتها من مستشفيات وسيارات ترحيل، لأسباب مختلفة أبرزها الإهمال الطبي والتعذيب، وما زال هذا المسلسل مستمرا.

وعملت مؤسسات حقوقية ونشطاء على توثيق تلك الحالات وتدوين بياناتها ورصدها بشكل متتابع. وتعكس تلك الحالات -بحسب حقوقيين- استهانة واضحة من قبل السلطات المصرية بحياة هؤلاء المعتقلين، بل ربما تدل على نوع من التعمد للتخلص منهم عبر تجاهل كل المناشدات والمطالب بمعالجة الأسباب المؤدية إلى تزايد حالات الوفاة في السجون المصرية.

القتل البطيء في سجن العقرب المصري ..

هكذا كان يشتكي #عصام_العريان رحمه الله لقاضي الأرض من الإهمال الطبي ..

سيجتمع هؤلاء القضاة مع #السيسي في ساحة القضاء الإلهي ليُقتص منهم عن كل الجرائم التي ارتكبوها .. pic.twitter.com/wa97xPPOQ2 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 13, 2020

وشملت قوائم المتوفين في مقرات الاحتجاز والسجون المصرية رموزا سياسية، كان أبرزها الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير 2011، وبرلمانيين وقيادات حزبية، إضافة إلى العشرات من المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أنشطة معارضة للنظام، والانتماء لكيانات معارضة حظرها واعتبرها غير قانونية.

بعيدا عن المناصب السياسية فالدكتور #عصام_العريان رحمه الله حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة وماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية وكان يحضر قبل اعتقاله للدكتوراه في الطب كما أنه حاصل على ليسانس الحقوق وأيضا ليسانس التاريخ من جامعة القاهرة فضلا عن إجازة علوم التجويد — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) August 13, 2020

وكان من أول من تم توثيق وفاتهم وهم قيد الاحتجاز 38 معارضا قضوا بسبب الاختناق نتيجة قنابل مسيلة للدموع ألقيت في عربة ترحيلات كانت تنقلهم إلى السجن في 18 أغسطس 2013، لتتوالى بعدها حالات وفاة المعتقلين، حتى آخر حالة تم توثيقها في 30 يوليو/تموز 2020، وهو الدكتور سعيد أبو زيد الذي توفي في سجن وادي النطرون.

وفاة د. #عصام_العريان في سجن العقرب.

أحاول الكتابة…. لكن لست أدري كيف أعبر عن ألمي، ولا ما الذي اعترى قلمي؟!

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. pic.twitter.com/NGqQnC8RWs — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 13, 2020

وعملت منظمات حقوقية مختلفة على توثيق أسماء وملابسات وفاة المعتقلين السياسيين وغيرهم منذ الانقلاب العسكري، منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والشهاب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، و”هيومن رايتس مونيتور”، وغيرها، فضلا عن جهود نشطاء حقوقيين مستقلين.

وتراوحت تقديرات عدد من تلك الجهات ما بين 840 و890 حالة تم توثيقها بشكل مفصل، أغلبها لسياسيين مناهضين للنظام، وشملت كذلك مسجونين جنائيين.

اللهم ارحم عبدك #عصام_العريان واجعله في زمرة الشهداء.

وانتقم اللهم ممن تسبب في قتله بالإهمال.

اللهم لا تذر للغادر الطاغي وعصابته في الأرض ديّارا.

وأمحقهم هم ومن أعانهم على الظلم بمال أو قول أو فعل. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) August 13, 2020

وبحسب تلك التقديرات، فإن أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة لمعتقلين، هما: سجن تحقيق طرة وسجن طرة 1 الشديد الحراسة (المعروف بالعقرب) في مجمع سجون طرة، يليهما سجن برج العرب في وادي النطرون، فضلا عن مقرات احتجاز شرطية في مقدمتها أقسام شرطة محافظة الشرقية.

قدر الله أن يصلى ملايين المسلمين في جميع أنحاء المعمورة صلاة الغائب غدا ان شاء الله على الشهيد #عصام_العريان في ذكرى #رابعة السابعة #أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) August 13, 2020

وبحسب المنظمات الحقوقية، فإن محافظة الشرقية كانت في مقدمة المحافظات التي توفي فيها معتقلون خلال تلك السنوات، تليها محافظة القاهرة، في حين يشير التوثيق إلى حالة وفاة لمعتقلة سياسية هي السيدة مريم سالم.

شيئ مُفجع إنك تموت ظُلم داخل جدران سجن لمجرد إختلافك سياسياً مع النظام .. والمفجع أكثر إن سماع خبر زي ده أصبح عادي في مصر ..

رحم الله الدكتو #عصام_العريان اللي مات داخل السجون المصرية بعد حبس "سياسي ظالم" لمدة سبع سنوات بدون أي محاكمة عادلة .. — Joe (@youssef_hussen) August 13, 2020

وأظهرت تلك التوثيقات أن عام 2015 كان أكثر الأعوام التي شهدت حالات وفاة لمعتقلين، إذ تجاوزت -بحسب إحدى المنظمات الموثقة- 185 وفاة، بينما كان أقلها عام 2019 الذي بلغ قرابة 55 وفاة، علما بأن المنظمات لم تستهدف توثيق انتماءات تلك الحالات، واكتفت بتوثيق أسباب اعتقالهم.