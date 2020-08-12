مع الأنباء عن تصفية الأمير محمد بن نايف .. ما حقيقة الإفراج عن شقيقه الأمير نواف والهدف من هذا الإجراء؟!

انتشرت أنباء بموقع تويتر تداولها مغرّدون سعوديون عن إفراج السلطات السعودية عن الأمير نواف بن نايف شقيق ولي العهد السابق الامير محمد بن نايف .

نورت البيت ياحبيبي

الحمدلله الحمدلله الحمدلله

اللهم احفظ أبناء ابوي نايف بن عبدالعزيز بعينك التي لا تنام اللهم امين pic.twitter.com/PvPHs20Jhh — black (نايفي حتى النخاع )box (@Algoohr10Talal) August 12, 2020

وكان الأمير نواف أحد المعتقلين ضمن الحملة التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان، بحق أفراد من آل سعود، في آذار2020.

وقال موقع ميدل إيست آي الإخباري في تقرير خاص كتبه ديفد هيرست إن ما يصل إلى عشرين أميرا اعتقلوا في تل الحملة، أبرزهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، آخر من بقي على قيد الحياة من أشقاء الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولم يصدر أيّ إعلانٍ رسميّ يتعلق بخبر الإفراج عن الأمير نواف، غير أن مغرداً قطرياً شهيراً بـ”تويتر”، توقع -إن صحّ الخبر- أن يكون تمهيدا -لاعلان خبر وفاة محمد بن نايف او تخفيف الضغط الاعلامي على ولي العهد محمد بن سلمان بعد تضييق الخناق عليه من قِبَل ضابط الإستخبارات السعودي السابق سعد الجبري .

انباء تفيد عن افراج السلطات السعوديه ..

للامير نواف بن نايف بن عبدالعزيز

شقيق الامير محمد بن نايف

ان كان الخبر صحيحا" .. قد يكون .. تمهيدا"

-لاعلان خبر وفاة محمد بن نايف ..

-او تخفيف الضغط الاعلامي على MBS

▪️ومازلت مصر وبقوه بن سلمان لن يتنازل

الا .. على بحر من الدماء .. — بوغانم (@abughanim73) August 12, 2020

وتتوالى الانباء التي تتحدث عن اغتيال ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف .

وفي هذا السياق، كشف حساب “بدون ظل” -‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الامن الاماراتي- عبر تويتر عن انباء تتداول من داخل جهاز الأمن الإماراتي عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. دون مزيدٍ من التفاصيل

انباء تتداول من داخل جهازنا الامني عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. — بدون ظل (@without__shadow) August 9, 2020

وكان المحامي الدولي البارز محمود رفعت قال إنّ هناك خبراً متداولاً في السعودية عن إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على قتل ولي العهد السابق محمد بن نايف وربما عمه احمد بن عبدالعزيز.

وعبّر “رفعت” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” عن أمله عدم صحة الخبر؛ “لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها”.

هناك خبر متداول في #السعودية أن #محمد_بن_سلمان قام بقتل ولي العهد السابق #محمد_بن_نايف وربما عمه #احمد_بن_عبدالعزيز أيضا.. أأمل عدم صحة الخبر لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 8, 2020

وتزامنت تغريدة المحامي البارز مع تغريدةٍ أخرى نشرها الحساب السعودي “مجتهد” الشهير بتويتر أشار فيها إلى أنّ محمد بن سلمان “نجح حتى الآن في كتمان حدث كبير وخطير خوفا من تداعياته عليه”.

وبينما لم يكشف “مجتهد” معلوماتٍ عن الحدث الكبير والخطير -كما وصفه- قال إن الدوائر القريبة منه بدأت تتداول الخبر ويبدو أنه سيضطر لمواجهة الحقيقة قريبا رغم أنفه.

ولا يُمكن لــ”وطن” التأكد من صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، غير أنّ “مجتهد” معروف بتسريباتٍ من داخل الديوان الملكي السعودي والأسرة الحاكمة ثبت صدقها وصحتُها مراراً.