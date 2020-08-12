مع الأنباء عن تصفية الأمير محمد بن نايف .. ما حقيقة الإفراج عن شقيقه الأمير نواف والهدف من هذا الإجراء؟!
انتشرت أنباء بموقع تويتر تداولها مغرّدون سعوديون عن إفراج السلطات السعودية عن الأمير نواف بن نايف شقيق ولي العهد السابق الامير محمد بن نايف .
وكان الأمير نواف أحد المعتقلين ضمن الحملة التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان، بحق أفراد من آل سعود، في آذار2020.
وقال موقع ميدل إيست آي الإخباري في تقرير خاص كتبه ديفد هيرست إن ما يصل إلى عشرين أميرا اعتقلوا في تل الحملة، أبرزهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، آخر من بقي على قيد الحياة من أشقاء الملك سلمان بن عبد العزيز.
ولم يصدر أيّ إعلانٍ رسميّ يتعلق بخبر الإفراج عن الأمير نواف، غير أن مغرداً قطرياً شهيراً بـ”تويتر”، توقع -إن صحّ الخبر- أن يكون تمهيدا -لاعلان خبر وفاة محمد بن نايف او تخفيف الضغط الاعلامي على ولي العهد محمد بن سلمان بعد تضييق الخناق عليه من قِبَل ضابط الإستخبارات السعودي السابق سعد الجبري .
وتتوالى الانباء التي تتحدث عن اغتيال ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف .
وفي هذا السياق، كشف حساب “بدون ظل” -ضابط في جهاز الامن الاماراتي- عبر تويتر عن انباء تتداول من داخل جهاز الأمن الإماراتي عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. دون مزيدٍ من التفاصيل
وكان المحامي الدولي البارز محمود رفعت قال إنّ هناك خبراً متداولاً في السعودية عن إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على قتل ولي العهد السابق محمد بن نايف وربما عمه احمد بن عبدالعزيز.
وعبّر “رفعت” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” عن أمله عدم صحة الخبر؛ “لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها”.
وتزامنت تغريدة المحامي البارز مع تغريدةٍ أخرى نشرها الحساب السعودي “مجتهد” الشهير بتويتر أشار فيها إلى أنّ محمد بن سلمان “نجح حتى الآن في كتمان حدث كبير وخطير خوفا من تداعياته عليه”.
وبينما لم يكشف “مجتهد” معلوماتٍ عن الحدث الكبير والخطير -كما وصفه- قال إن الدوائر القريبة منه بدأت تتداول الخبر ويبدو أنه سيضطر لمواجهة الحقيقة قريبا رغم أنفه.
ولا يُمكن لــ”وطن” التأكد من صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، غير أنّ “مجتهد” معروف بتسريباتٍ من داخل الديوان الملكي السعودي والأسرة الحاكمة ثبت صدقها وصحتُها مراراً.