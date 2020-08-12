“فأما اليتيم فلا تقهر”.. “شاهد” ماذا فعلت الشرطة الأردنية بـ”يتيمات خلدا” وأثارت موجة غضب واسعة؟!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم لمشاجرة وقعت في إحدى دور الأيتام في منطقة خلدا غرب العاصمة الأردنية عمان.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، صراخ فتيات يتيمات أثناء الاعتداء عليهن من قبل قوى الامن، ما أثار غضب شريحة كبيرة من الأردنيين.

وحدة من بنات دار الرعاية اللاحقة بخلدا بتقول انو في بنات تخانقوا بالدار بعدين هديوا ، بس رجع تأزم الوضع لما وحدة من الشرطيات اعتدت لفظيًا بالشتائم على البنات وما سكتولها ف اضطرت تتصل بالشرطة

والي اجا من الشرطة رجال مش شرطة نسائية بدون مذكرة امنية ++#يتيمات_خلدا pic.twitter.com/w3TOXSfq1K — هَـديــل | سلامٌ لبيروت واليمن (@Hadeel_Almasry) August 10, 2020

وتصدر هاشتاج “يتيمات خلدا” التريند في الأردن، وكشف المغردون خلاله تفاصيلاً أكثر حول الحادثة، فكتب ناشط: ” بحسب شهادة إحدى نزيلات دار أيتام رعاية اللاحقه خلدا بجانب مؤسسة الأميرة تغريد والتي تواصلت معنا أنه قد نشب شجار بين الفتيات في الدار ثم ما لبث أن هدأ لكن الأمر تأزم عندما تدخلت إحدى الشرطيات واعتدت لفظيا بالشتائم على الفتيات اليتيمات اللواتي صرخن في وجهها ما دفعها لطلب رجال الشرطة”.

شهادة إحدى نزيلات دار أيتام رعاية اللاحقة خلدا بجانب مؤسسة الأميرة تغريد أنه قد نشب شجار بين الفتيات في الدار ثم ما لبث أن هدأ، إلا أن الأمر تأزم عندما تدخلت إحدى الشرطيات واعتدت لفظيا بالشتائم على الفتيات اليتيمات اللواتي صرخن في وجها ما دفعها لطلب رجال الشرطة.#يتيمات_خلدا — Rawan salman (@rawan_ramini) August 11, 2020

وتابع: “وهنا حضر رجال شرطة بدلا من الشرطة النسائية دون مذكرة أمنية واعتدوا على الفتيات بالضرب المبرح وقاموا باحتجاز فتاتين في مخفر أمن تلاع العلي وواحدة في سجن الجويدة رغم طلب المدعي العام الإفراج عنهن”.

وعلقت المغردة هاجر على حادثة الاعتداء قائلة: ” حسبي الله ونعم الوكيل ياعيال الكلب قسم بالله شي يوجع القلب ربي حذر من قهر اليتيم وانتم بكل برود تسون كذا لهدرجه مافي نظام بلاش النظام ماعندكم رحمه!انسانيه! انتو راح اتخلفون وبتموتون ماتخافون تدور الدنيا ويصير كذا ببناتك لازم تصير قضيه رأي عام”.

حسبي الله ونعم الوكيل ياعيال الكلب قسم بالله شي يوجع القلب ربي حذر من قهر اليتيم وانتم بكل برود تسون كذا لهدرجه مافي نظام بلاش النظام ماعندكم رحمه!انسانيه! انتو راح اتخلفون وبتموتون ماتخافون تدور الدنيا ويصير كذا ببناتك لازم تصير قضيه رأي عام #يتيمات_خلدا pic.twitter.com/i78OxBmNCr — hajer_yam (@HajerYam) August 11, 2020

ووافقتها الرأي آية الحسامي قائلة: ” (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ) ازا اليتيمة عم تتعرض للضرب و التعنيف شو ضل!!!!لما تكون صاحب سلطة هاد لا يعني انه الك صلاحية تستقوي على اي فئة في المجتمع ، المفروض يكون في رعاية الهم و شو ما عملوا ما بحقلك تعتدي عليهم”.

(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ) ازا اليتيمة عم تتعرض للضرب و التعنيف شو ضل!!!!لما تكون صاحب سلطة هاد لا يعني انه الك صلاحية تستقوي على اي فئة في المجتمع ، المفروض يكون في رعاية الهم و شو ما عملوا ما بحقلك تعتدي عليهم #يتيمات_خلدا pic.twitter.com/N09iCJYiFp — Aya Al-Husami (@AyaHusami) August 11, 2020

وكتب سلام: “حسبي الله ونعم الوكيل للدرجه هذي ماتت الانسانيه!! الله ياخذ حق كل وحده منهم الكلاب الانجاس!! معقوله مافيه احد منهم رأف بحالهم وقال يتيمات طيب فين راحت آية فأما اليتيم فلا تقهر مذكور حتى بالقرآن وما اهتمو وش ديانتهم ذولا”.

#يتيمات_خلدا حسبي الله ونعم الوكيل للدرجه هذي ماتت الانسانيه!! الله ياخذ حق كل وحده منهم الكلاب الانجاس!! معقوله مافيه احد منهم رأف بحالهم وقال يتيمات طيب فين راحت آية فأما اليتيم فلا تقهر مذكور حتى بالقرآن وما اهتمو وش ديانتهم ذولا !!؟؟ — سَـلام 🌱. (@8u_13) August 11, 2020

وأعلنت جود الحداد واعتزال هويتها الأردنية، وكتبت: “أنا عامله حداد عالأردن لانها في تدهور فكري شديد، بنكس هويتي وبعتزل إني أردنية، أنا حاليا بدون هويه لحد ما ترجع الاردن اللي كنت اعرفها قبل . هاي الاردن لا بتمثلني ولا بمثلها “.

انا عامله حداد عل الاردن لانها في تدهور فكري شديد بنكس هويتي وبعتزل اني اردنيه . انا حاليا بدون هويه لحد ما ترجع الاردن اللي كنت اعرفها قبل . هاي الاردن لا بتمثلني ولا بمثلها . #الأردن

في هاشتاق ضحكني #الاردن_يعلو وين يعلو انا لا اراه؟ #يتيمات_خلدا كل ما فينا بننزل . — جود (@109xjta) August 11, 2020

هاي هيه الدوله اللي كنت ارفع راسي بس احكي انا اردنيه ؟

هاي هيه الدوله اللي بكل عرس وطني بترك كلشي وبشارك فيه؟

هاي هيه الدوله اللي بحمد الله انو فيها امن وامان؟

وين حنلاقي الامن والامان اذا الشرطه بطّلو في خدمة الشعب؟

انا اردنيه ومستعّره من كل اللي بصير فيها هلا#يتيمات_خلدا https://t.co/idCWxsieDO — جود (@109xjta) August 11, 2020

وكتبت ياقوت: ” هاي هيه الشرطة الي بنفتخر فيها؟هاي هيه الشرطة الي المفروض تدافع عنا وتوقف معنا وتوخد حقنا؟الموضوع بقشعر البدن وبوطي الرأس!”.

هاي هيه الشرطة الي بنفتخر فيها؟هاي هيه الشرطة الي المفروض تدافع عنا وتوقف معنا وتوخد حقنا؟الموضوع بقشعر البدن وبوطي الرأس!#يتيمات_خلدا — ياقوت (@yakoot_DYA) August 11, 2020

ولم تُعلق الجهات الرسمية المسؤولة حتى اللحظة على الحادثة وتوضيح حقيقة ما جرى.