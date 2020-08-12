تطاير الزجاج ومعه الأطباء والممرضات.. “شاهد” ماذا حصل داخل “مستشفى رزق” لحظة انفجار مرفأ بيروت

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يوثق ما جرى للمركز الطبي التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية “مستشفى رزق” في العاصمة اللبنانية بيروت، لحظة وقوع الانفجار الكارثي يوم الثلاثاء الماضي الرابع من أغسطس آب 2020.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” لحظة وقوع الانفجار كما وثقته كاميرا المراقبة في المستشفى، والذي بيّن مدى الضرر الذي حل بالمستشفى وتكسر الزجاج وتطاير الأبواب والمكاتب على الأشخاص المتواجدين داخلها.

ويأتي هذا المقطع استمراراً لسلسلة فيديوهات يتم رصدها بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لحظة وقوع الكارثة كما صوّرته كاميرات المحال والمراكز والمستشفيات وكل الأماكن المتواجدة في محيط المرفأ الذي وقع فيه الانفجار والذي بلغ قطره أكثر من ثمانية كيلو مترات عن مركزه.

وتسبب بالانفجار شحنة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ ستة سنوات، بلغ وزنها أكثر من 2750 طناً، لتردي أكثر من 171 شخصاً، وتصيب أكثر من 6 آلاف آخرين.

كما وأعلنت الحكومة اللبنانية تقديم استقالتها بعد موجة غضب عارمة ضد كل المسئولين اللبنانيين، والتي تأتي استمراراً لتظاهرات قام بها اللبنانيون منذ شهور طويلة قبل الانفجار، نظراً للوضع الاقتصادي المنهار في البلاد.

وأظهرت تقارير بأن جهاز أمن الدولة اللبناني كان قد حذّر الرئيس ورئيس الحكومة في تقرير خاص من خطورة شحنة نترات الامونيوم المتواجدة في المرفأ، وقدرتها على تدمير بيروت في حال وقوع انفجار فيها.

وتشهد الدولة اللبنانية تظاهرات واسعة ضربت أماكن مختلفة من العاصمة اللبنانية ومحافظات أخرى، مطالبة بتغيير النظام السياسي اللبناني، وإصلاح الحياة الاقتصادية والعامة التي نهشها الفساد وأصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن.