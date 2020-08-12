كويتي “قليل حظ” يتعرض لـ”علقة موت” بعد تحرشه بفتاة والدها كان له بالمرصاد وهذا ما حصل!

تعرض كويتي مُتحرش إلى الضرب والاعتداء من قبل والد فتاة لاحقها إلى المنزل، والذي سلمه لاحقاً إلى الشرطة.

وبدأت الواقعة حين لاحق الشاب الكويتي فتاة تسير بسيارتها على شارع الخليج الذي يربط الطريق ما بين العاصمة الكويتية ومدينة السالمية، وحاولت الفتاة تجاهله، لكنه استمر في تحرشه وتمادى كثيراً.

لاحقاً، اضطرت الفتاة أن تتصل بوالدها وتُخبره أن شخصاً يتحرش بها ويُلاحقها، فقام الأب بانتظار ابنته على الباب ليعطي “علقة سخنة” للمُتحرش.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن الأب تمكن من ضبط الشاب عند باب منزله، وقام بضربه ضرباً مبرحاً، ثم أبلغ عمليات وزارة الداخلية وسلمه إلى رجال الأمن، وأحيل إلى المخفر، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.