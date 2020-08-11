هام للعُمانيين .. هل طلبت السلطنة استيراد لقاح كورونا الروسي الذي أعلن عنه بوتين!؟

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسجيل أول لقاح ضد الفيروس، قائلا إن ابنته أخذت جرعة منه، في مسعى إلى طمأنة الرأي العام بشأن نجاعته وسلامته.

وتعهد المسؤولون الروس بأن يشمل التلقيح ملايين الأشخاص، لاسيما الأساتذة ومن يعملون في قطاع الصحة وباقي مهن الصفوف الأمامية الأخرى، خلال هذا الشهر، أي قبل نهاية التجارب السريرية.

وجرى تطوير هذا اللقاح من قبل معهد “غاماليا” في العاصمة موسكو، لكن عددا من مسؤولي الصحة الكبار في العالم أبدوا تحفظا إزاء الخطوة الروسية.

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة جراء كورونا.

وأفادت الصحة العمانية بتسجيل 263 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 596 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 82.050؛ منها 533 وفاة، و76.720 حالة تعاف.