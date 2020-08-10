“عمري 14 سنة فقط ماذا فعلت لكم؟”.. “شاهد” ماذا فعل اللبنانيون بـ”نجل” جبران باسيل وأثاروا صدمته؟!

تعرض نجل النائب اللبناني جبران باسيل إلى حملة تنمر شرسة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وإهانات بالجملة من اللبنانيين الغاضبين من فقدان أبنائهم في تفجيرات بيروت.

وقال غبريال باسيل، في مقطع فيديو عبر “تيك توك” رصدته “وطن”: “معظمكم يعرف من هو أبي، هو شخص مثير للجدل، لذلك هناك بعض الناس، ليس بعض، بل كثير من الناس الذين لا يحبونه، قرروا دخول حسابي عبر انستجرام، والتنمر علي، وشتمي”.

وتابع: “أنا مشوش قليلاً، لأنني أتساءل ما الذي فعلته أنا لكم؟ إذا كنتم تكرهون أبي لا أستطيع منعكم أو إيقافكم، لكنني أحبه فهو والدي”.

وأبدى غبريال صدمته مما تعرض له قائلاً: “أنا طفل عمري 14 سنة، ماذا فعلت لكم؟”.

Gabriel Bassil what did I do ? ❤️

وقفوا حقارة الكترونية من كل الجهات pic.twitter.com/xgKNOT0A0H — Rima Njeim (@RimaNJEIM) August 10, 2020

وأثار ما تعرض له غبريال جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعضهم رأى أنه لا يجوز إقحام الأطفال في الأمور السياسية، وأنه لا ذنب له بسياسة والده، وأبدوا قلقهم من نتائج التنمر على الأطفال والتي قد تؤدي إلى إيذاء أنفسهم أو الانتحار.

عش طفولتك و لا تلتفت لمن يزعجك من الناس و إذا وضعنا هؤلاء في الظروف ذاتها لكانوا نسخه طبق الأصل هذا هو الإنسان فالذين ينتقدون و يناظرون بالنزاهه و نظافه اليد هم بشر أيضا و ليسوا ملائكه و حدها الملائكه لا تخطيء و لا تظلم و لا تستغل نفوذها و مراكزها و مواقعها هذا هو الإنسان البشري — Imad Chmaissani (@IChmaissani) August 10, 2020

حرام هو ما خصّو بيكفّي الله باليه بهيك بيّ 😔❤️ قلبي معو.. — Rebecca (@Rebeccabikhalil) August 10, 2020

بينما استمر آخرون بمُهاجمته، خاصة أنه وجه رسالته إلى الشعب باللغة الإنجليزية، ما أثار استفزازهم أكثر، وأنه يعيش في عالم غير عالمهم ولا يعلم ماذا يحدث في وطنه، وجعلهم يتهمونه بالتمثيل والادعاء بتعرضه إلى تنمر وإهانات.

منقدر نوقف تنمر بس ما فينا نخلي الارواح ترجع — sara😬 (@flayfleh) August 10, 2020

حبيبي روح وعي جدو خلي يعلمك كلمتين عربي عيب!!

بيك مش فاضي جدو ما عندو.. — MaryamMarquize (@Mimomarquize) August 10, 2020

ممثل 👏 رائع — Nirvana (@Nirvana89780857) August 10, 2020

بيستاهل ولاد العالم مش احسن منه. — fadel.arab (@arab_fadel) August 10, 2020

سبحان الله يلي خلف ما مات. ولادو ما معن خبر شو صار ببيروت وبلبنان ومعيشن بعالم آخر.معو حق بس ما الو علاقة بأبوه. — zikko ronald (@RonaldZikko) August 10, 2020

وكان النائب اللبناني ورئيس تكتل “لبنان القوي”، جبران باسيل قد تعرض لموقف محرج خلال مشاركته في مقابلة إعلامية مع قناة الـ”سي إن إن”الأمريكية.

وتناقلت وسائل إعلامية فيديو له، لحظة ماشنت مذيعة قناة الـ”CNN” بيكي آندرسون هجوما على باسيل بعدما أكدت له ان دعوته لبرنامجها ليس لأنه يمثل اللبنانيين، وقالت له: “في الواقع لأنك لا تمثلهم، بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل محاباة الأقارب وفساد السلطة الحاكمة التي أغرقت البلد في حفرة من اليأس”.

Lebanon’s people see most of the ruling class as a kleptocracy, robbing the country blind. @BeckyCNN asks @Gebran_Bassil about accountability for Lebanon’s unending series of disasters. See full interview here: https://t.co/h9dvODMKDk pic.twitter.com/IuQOs5tqUW — Connect the World (@CNNConnect) August 7, 2020

وأضافت: “دعوتك كرئيس أكبر كتلة برلمانية وصاحب نفوذ كبير في الحكومة، دعوتك بصفتك المشرف على وزارة أغرقت البلاد في نصف الدين العام ومنعت الكهرباء عن اللبنانيين لأكثر من عشرين ساعة في النهار”.

وختمت: “دعوتك إلى برنامجي لأسألك متى تنوي تحمل مسؤوليتك الشخصية والمهنية عن أزمة اليوم”؟.

استضافت بيكي أندرسون من «السي. أن. أن.» رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل وسألته عن فشل أدائه وفساده ومحسوبياته ودوره ومسؤولية حلفائه، لا سيما حزب الله، تجاه الكارثة التي حلّت باللبنانيين. لم يُجب باسيل على تهم الفساد، بل أصرّ على أنّ حزبه لا يشكّل إلا 20٪ من الحكومة والبرلمان pic.twitter.com/Vr1Ei2q09u — Megaphone (@megaphone_news) August 7, 2020

من جهته قال وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، إنه ينبغي تحمل مسؤولية عدم القدرة على التغيير وليس عن الفساد.

الجدير بالذكر أن قناة (العربية) نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها، إن عقوبات ستفرض على شخصيات لبنانية، تشمل حجز أموال في الخارج، وذلك بعد أيام قليلة من انفجار بيروت.

ووفق القناة، فإن عقوبات ستفرض على شخصيات لبنانية، تشمل عدم إصدار تأشيرات، فيما قال المصدر: إن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، هدد بأن عقوبات ستطال شخصيات من ضمنها وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل.

وأدى الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، لمصرع 220 شخصاً وإصابة نحو 5000 آخرين، وتشريد نحو ربع مليون شخص.