“عمري 14 سنة فقط ماذا فعلت لكم؟”.. “شاهد” ماذا فعل اللبنانيون بـ”نجل” جبران باسيل وأثاروا صدمته؟!

تعرض نجل النائب اللبناني جبران باسيل إلى حملة تنمر شرسة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وإهانات بالجملة من اللبنانيين الغاضبين من فقدان أبنائهم في تفجيرات بيروت.

وقال غبريال باسيل، في مقطع فيديو عبر “تيك توك” رصدته “وطن”: “معظمكم يعرف من هو أبي، هو شخص مثير للجدل، لذلك هناك بعض الناس، ليس بعض، بل كثير من الناس الذين لا يحبونه، قرروا دخول حسابي عبر انستجرام، والتنمر علي، وشتمي”.

وتابع: “أنا مشوش قليلاً، لأنني أتساءل ما الذي فعلته أنا لكم؟ إذا كنتم تكرهون أبي لا أستطيع منعكم أو إيقافكم، لكنني أحبه فهو والدي”.

وأبدى غبريال صدمته مما تعرض له قائلاً: “أنا طفل عمري 14 سنة، ماذا فعلت لكم؟”.

Gabriel Bassil what did I do ? ❤️ وقفوا حقارة الكترونية من كل الجهات pic.twitter.com/xgKNOT0A0H

وأثار ما تعرض له غبريال جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعضهم رأى أنه لا يجوز إقحام الأطفال في الأمور السياسية، وأنه لا ذنب له بسياسة والده، وأبدوا قلقهم من نتائج التنمر على الأطفال والتي قد تؤدي إلى إيذاء أنفسهم أو الانتحار.

بينما استمر آخرون بمُهاجمته، خاصة أنه وجه رسالته إلى الشعب باللغة الإنجليزية، ما أثار استفزازهم أكثر، وأنه يعيش في عالم غير عالمهم ولا يعلم ماذا يحدث في وطنه، وجعلهم يتهمونه بالتمثيل والادعاء بتعرضه إلى تنمر وإهانات.

وكان النائب اللبناني ورئيس تكتل “لبنان القوي”، جبران باسيل قد تعرض لموقف محرج خلال مشاركته في مقابلة إعلامية مع قناة الـ”سي إن إن”الأمريكية.

وتناقلت وسائل إعلامية فيديو له، لحظة ماشنت مذيعة قناة الـ”CNN” بيكي آندرسون هجوما على باسيل بعدما أكدت له ان دعوته لبرنامجها ليس لأنه يمثل اللبنانيين، وقالت له: “في الواقع لأنك لا تمثلهم، بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل محاباة الأقارب وفساد السلطة الحاكمة التي أغرقت البلد في حفرة من اليأس”.

Lebanon’s people see most of the ruling class as a kleptocracy, robbing the country blind. @BeckyCNN asks @Gebran_Bassil about accountability for Lebanon’s unending series of disasters.

See full interview here: https://t.co/h9dvODMKDk pic.twitter.com/IuQOs5tqUW

— Connect the World (@CNNConnect) August 7, 2020