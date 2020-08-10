“صمتنا احتراما”.. حسين الجسمي ينفجر غضباً بعد اتهامه بانه “وجه النجس” وهذا ما قاله!

خرج الفنان الإماراتي حسين الجسمي من عزلته وحالة الاكتئاب التي يمر بها، إثر حملة التنمر التي تعرض لها بعد إنفجار مرفأ بيروت ووصفه بـ”النحس”.

وقال حسين الجسمي في أول تغريدة له عبر “تويتر”، رصدتها “وطن”: “صمتنا احتراما تربّينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا جميعكم نحب”.

صمتنا احتراماً تربّينا عليه..

نسامح ونحسن الظن كرماً..

ونتجاهل شموخاً ..

جميعكم نحب 🤍 pic.twitter.com/OcqVZEoKbG — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 9, 2020

وكانت الصحف والمواقع الإخبارية، قد تداولت أنباء تفيد بتفكير حسين الجسمي باعتزال الفن نهائياً، وشعوره بالاكتئاب، لكن مصدراً مقرباً منه كشف أنه تأثر فعلاً بحملة التنمر، وضايقته، لكنه لم يفكر بالاعتزال.

ويلقّب ناشطون حسين الجسمي بـِ”وجه النحس “نظراً لارتباط اسمه بمصائب وكوارث ، فقد كتب قبل فترة من وقوع انفجار مرفأ بيروت تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” قال فيها: “أحب لبنان .. لتخلص الدني”.

انا ♥️ 🇱🇧

لتخلص الدني — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 1, 2020

وأشارت التقارير التي نشرت تلك الأنباء، إلى أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي أصبح مستاء للغاية من الحملة التي تتكرر كل فترة ضده، بعد تقديمه أي أغنية وطنية لأي دولة عربية؛ إذ تحدث فيها بعد ذلك أزمات وحوادث.

ويرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات حسين الجسمي.