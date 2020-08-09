“شاهد” تركي آل الشيخ يظهر عارياً بعدما غدر به “أصدقاؤه”!

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية صورةً ظهر فيها فيما يبدو عارياً وقد منع خاصية التعليق على الصورة في “انستغرام”.

وفي حسابه بـ”فيسبوك” نشر “آل الشيخ” منشوراً اشتكى فيه من تعرّضه للأذى من أصدقائه أكثر من “أعدائه”.

وكتب يقول: “لم اتأذى في حياتي من اعدائي كما اتآذيت من اصدقائي … وهذا ان دل أن الغلط يكمن فيني لانني لم أحسن اختيار الاصدقاء !”.

لم اتأذى في حياتي من اعدائي كما اتآذيت من اصدقائي … وهذا ان دل أن الغلط يكمن فيني لانني لم أحسن اختيار الاصدقاء ! Gepostet von ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ am Samstag, 8. August 2020

كان أُعلن في الرياض تدهور الحالة الصحية لتركي آل الشيخ الامر الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى أمريكا لتلاقي العلاج.

وقالت تقارير إعلامية سعودية إن تركي آل الشيخ وصل إلى ولاية نيويورك الامريكية إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث سافر لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.

ومن المعروف أن تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلى انتقاله إلى نيويورك واجراء عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بإحدى مستشفيات نيويورك.