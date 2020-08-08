“الفساد منكم وفيكم واسطوانتكم مشروخة”.. صحفي كويتي يُهاجم الحكومة بسبب تبريرها “المُستفز” للفساد في الدولة!

هاجم الكاتب الصحفي الكويتي علي الفضالة، حكومة بلاده بعد نشر صحيفة “الراي” الحكومية، تقريراً مطولاً عنونته بـ” الكويت مستهدفة سياسياً، وماليا”، نقلت خلاله الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع المستوى أن ما تتعرض له الدولة هو حملة ممنهجة واضحة.

وقال الفضالة بفيديو نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن”: “مانشيت الرأي العام، الكويت مستهدفة سياسياً ومالياً، كيف تكون الكويت مستهدفة مالياً؟ سياسياً قد تكون مستهدفة، لا يوجد دولة غير مستهدفة سياسياً، جميع الدول حتى الدول الديكتاتورية تقول إنها مستهدفة، وهي اسطوانة معروفة”.

وتابع الفضالة: “إذا أصلحت الدولة من جهة تظهر مشكلة من جهة أخرى، فيقولون إنهم مستهدفين، قلنا التركيبة السكانية قالوا مستهدفين، بدل أن يحلوا المشكلة يقولون مستهدفين”.

واستطرد: “حين سرقنا الإيراني والبنغالي، قلتم مستهدفين، هل جاءا من السماء فجأة وهبطوا ببرشوت على الكويت؟ العلة منا وفينا، لسنا مستهدفين، هذه حجة الضعيف الذي يريد أن يقنع الشارع الكويتي بأنه مستهدف”.

ورأى الفضالة أن أسلوب المسؤولين في ادعاء أنهم مستهدفين، ماهو إلا شماعة لتعليق فشلهم عليها، مضيفاً: “أي مسؤول حين يجد نفسه في ورطة يقول مستهدفين، وفي مجلس الأمة مؤامرات، تذهب وتعود بسيارتك ولم يستهدفك أحد، لم نعد ساذجين، ابحثوا لكم عن اسطوانة أخرى، الفساد منكم وفيكم”.

ووجه الفضالة رسالة صارمة للحكومة، طالبهم فيها بالوقوف مع الشعب ووقف سرقته، قائلاً: “أوقفوا السرقات وواجهوا الشعب، وحلوا مشاكله من الإسكان وتحسين البنية التحتية، والتركيبة السكانية، وخلق وظائف، وتنشيط الإقتصاد، إعادة بناء البلد وريادتها وأن تكون مركزاً اقتصادياً ومالياً قوياً، أنتم غير مستهدفين، ولكنم تستهدفون الشعب الكويتي فقط”.

بدون مقدمات..للي يدعون ان الكويت مستهدفه pic.twitter.com/FovNP0lz0p — علي الفضالة (@fadalh) August 7, 2020

وكان المصدر الحكومي قد صرح للصحيفة أن الحديث عن منع الكويتيين من مغادرة مصر أو ارتهانهم هناك ليس له أصل على الإطلاق، مُحذراً من أن “ثمة حملة ممنهجة تستهدف الكويت، ليس سياسياً فقط، بل مالياً أيضاً” معتبراً أن “العمل الذي يستهدف الكويت واضح”.

وشدد المصدر على أن “العلاقات الكويتية مع كل الدول العربية قائمة على الاحترام المتبادل، وهو احترام قائم وثابت بناء على السياسات التي رسمها وأرسى دعائمها صاحب السمو الأمير، ولكن الكويت لا تقبل من أي طرف كان عربياً أم من غيره التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأفاد المصدر أن نسبة المصريين للأجانب العاملين في الصفوف الأولى في الكويت تفوق الـ90 في المئة.

وكانت سفارة الكويت في القاهرة قد أصدرت بيانا جاء فيه: “نظراً لتوقف حركة الطيران بين الكويت ومصر بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد تم إبلاغ المواطنين الكويتيين الراغبين بالعودة من مصر إلى البلاد أنه بإمكانهم الحجز على أي من شركات الطيران التي تعمل مع المطارات المصرية، من خارج إطار الدول التي حددها تعميم الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت”.