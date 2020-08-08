“أين ابني يا الله”.. “فيديو” يدمي القلب لأم مكلومة من موقع انفجار بيروت كادت تفقد عقلها من الصدمة

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مبكيا لأم لبنانية من موقع انفجار بيروت الكارثي، حيث كانت تبحث عن ابنها المفقود.

وظهرت الأم المكلومة ـ وفق الفيديو ـ في أحضان زوجها وهي تنفجر في البكاء وتسأل عن ابنها المفقود وتقول “يا الله.. يا الله .. أين ابني يا الله”.

وحاول زوجها الذي ظهر يبكي بحرقة هو الآخر تهدئتها دون جدوى لتذهب إلى رجال الأمن وتطلب منها البحث عن ابنها، وهي تتمتم بكلمات حزينة أبكت الجميع.

واندلعت اليوم، السبت، مظاهرات معارضة واسعة النطاق ترافقها أعمال شغب واشتباكات عنيفة مع قوى الأمن وسط بيروت على خلفية الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة.

هذا وأفاد الصليب الأحمر اللبناني على حسابه في “تويتر” بارتفاع حصيلة المصابين على خلفية الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين وسط العاصمة اليوم إلى 238 شخصا، موضحا أن 63 جريحا نقلوا إلى مستشفيات محلية وتم إسعاف 175 آخرين في المكان.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 158 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض.

فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، السبت إلى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، والتي تفاقمت بعد حادثة الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت.

وعمّت مواجهات غاضبة وسط بيروت، السبت، اصيب فيها العشرات وقتل شرطي لبناني.