شاب كويتي “معدوم النخوة” تفاجأ رجال الأمن بما فعله مع أمه وشقيقته وهذا ما وجدوه بعد اقتحامهم الشقة

نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل حادث صادم هز مواقع التواصل، بعد إقدام شاب كويتي على تهديد أمه وشقيقته والاعتداء عليها في منطقة الجهراء.

ووفقا لما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية فقد تم القبض على شاب في العقد الثالث من عمره، وذلك بعد تهديده والدته وشقيقته بالقتل.

البداية كانت بورود بلاغ إلى رجال ”الداخلية“ يفيد باحتجاز شخص في حالة غير طبيعية لوالدته وشقيقته.

وبتوجه رجال الأمن إلى الموقع، تمكنوا من عمل كمين وضبط الشاب خلال وجوده مقابل منزل العائلة.

وبحسب التحقيقات فقد أقدم الشاب على تهديد والدته وشقيقته بالقتل باستخدام مطرقة، وذلك بعد احتجازهما، وهو تحت تأثير المواد المخدرة، وتم فتح تحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.