جثث تطير في الهواء وشوارع حمراء من الدم.. شهادات مروعة لشهود عيان عن “يوم القيامة” في بيروت

قدم شهود عيان في انفجار بيروت المدمر أمس، الثلاثاء، شهادات مروعة عن لحظة الانفجار وما حدث لهم وسقوط مصابين بالجملة وتحول بعض المارة إلى أشلاء وتطايرهم في الهواء بسبب قوة الانفجار.

وفي هذا السياق رصد الأطباء العاملون في المستشفيات اللبنانية بعض المشاهد التي رأوها عقب الانفجار الضخم الذي طال العاصمة بيروت وأودى بحياة عشرات القتلى وأصاب الآلاف من الجرحى والمشردين.

الجراح أنطوان قربان قال في حديثه للوكالة الفرنسية، إن المشاهد التي رصدها عند أبواب المستشفيات مثلها مثل تلك التي عاشها في أفغانستان قبل سنوات. ويقول الطبيب الذي أصيب في رأسه: “ما رأيته.. كان شبيهاً بيوم الآخرة”.

وخرج قربان، الأربعاء، من المستشفى في بيروت مضمّد الرأس. ويقول للوكالة الفرنسية: “ما رأيته أمس… مصابون تسيل منهم الدماء على قارعة الطريق، وآخرون ممدّدون على الأرض وفي باحة المستشفى… كان شبيهاً بيوم الآخرة”.

في أنفجار #مرفأ_بيروت بالأمس أمتزج الدم اللبناني بكل طوائفه وأديانه وقد يكون هناك دماء عربيه لذالك هذه الدماء الطاهره توحد لبنان والحمدلله لم يعكرها دم اعرابي#مرفأ_بيروت 🇱🇧#من_صنعاء_لبيروت_قلوبنا_معكم🇾🇪 pic.twitter.com/1E9upMOENY — ساري (@sari912zm03jp) August 5, 2020

و”قربان” واحد من أكثر من أربعة آلاف شخص أصيبوا في انفجار الثلاثاء الضخم، الناتج بحسب السلطات، عن تخزين 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار في مرفأ بيروت.

يا لطيف مشهد مروع .. اللهم الطف بأهلنا في لبنان #انفجار_بيروت pic.twitter.com/grXC857Zli — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) August 4, 2020

يضيف: “ذكَّرني ذلك بما اعتدت مشاهدته خلال مشاركتي في مهمات مع منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان قبل سنوات طويلة”.

📸#صور تكشف الدمار الهائل الذي تسبب به #انفجار_المرفا في #بيروت أمس .. وأحدث حصيلة للضحايا -حتى الساعة- هي 100 قتيل و4000 جريح والعدد مرشّح للإرتفاع . وفق الصليب الأحمر اللبناني #انفجار_المرفا #علقوا_المشانق #بيروت_منكوبه pic.twitter.com/xMbJAjfZPs — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 5, 2020

وأصيب الطبيب، وهو أستاذ محاضر في كلية الطب بجامعة القديس يوسف، في رأسه بينما كان يحتسي القهوة مع زميله بمقهى في وسط بيروت. بسبب الذعر في الطرق وزحمة السير، لم يتمكن من الوصول إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية حيث يعمل، فنقله سائق دراجة نارية إلى مستشفى الجعيتاوي القريب.

جثث تطير في الهواء

من جانبه قال أحمد ياسين المنتج بالتلفزيون العربي، إنه كان في سيارته متوجهاً إلى منزله من العمل، لحظة الانفجار، مضيفاً أنه رأى “سحابة من الدخان” تغطي كل شيء.

وأضاف لقناة “سي تي في” الإخبارية يوم الثلاثاء: “قفزت سيارتي ورأيت الناس يطيرون”، وتابع: “المتاجر، الشقق، المنازل، كل شيء سقط. كان الناس يصرخون ويهربون”.

بينما رأت الصحفية Sunniva Rose أن سحابة على شكل عيش الغراب ترتفع في أثناء توجهها إلى المدينة للاقتراب قدر الإمكان، وتحدثت إلى قناة CTV الإخبارية يوم الثلاثاء، ووصفت الجو بالقرب من مركز الزلزال بأنه “مثل منطقة حرب”.

وقالت: “رأيت أكياس الجثث في الشارع، رأيت كثيراً من الجرحى وهم يتجولون وهم يُفقدون تماماً”. وأضافت: “حتى سيارات الإسعاف لم تكن قادرة على القيادة في الشوارع، لأنها كانت مثل هذه الفوضى”.