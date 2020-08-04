“شاهد” كيف أفسد انفجار بيروت سعادة عروس لبنانية ليلة زفافها.. هذا ما فعله عريسها في اللحظة الحاسمة!

أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقفاً مؤثراً لعروس لبنانية، لحظة الانفجار المرعب الذي ضرب مرفأ بيروت.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت العروس سعيدة بفستان الزفاف، وتخضع لجلسة التصوير قبل الزفة، قبل أن يحدث الانفجار الكبير الذي حول مدخل موقع التصوير إلى رماد، فيما حاول عريسها احتضانها والهروب بها إلى مكان آمن.

وهزّ انفجار ضخم بيروت أمس الثلاثاء، وتشير المعلومات إلى أن الانفجار كان بسبب مواد شديدة التفجر صودرت قبل سنوات، وتم تخزينها في المعبر رقم 12 في ميناء بيروت، وقد أحدث أضرارا جسيمة في محيط الموقع.

وقال وزير الصحة اللبناني محمد حسن إن الانفجار خلّف 78 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، كاشفا أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين، وأن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن البلاد تواجه كارثة حقيقية، وأن الحكومة بحاجة وقت لتقييم حجم الأضرار.

كما قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت لن يمر دون حساب، وإن المسؤولين عنه سيدفعون ثمن فعلتهم.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وأكد على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان رفع جملة توصيات إلى مجلس الوزراء، منها إعلان بيروت مدينة منكوبة وإعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين وتسليم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.

كما أوصى مجلس الدفاع الأعلى بفتح تحقيق في ملابسات الانفجار الضخم، على أن تظهر نتائجه في غضون أيام معدودات.