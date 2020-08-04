“شاهد” عاملة منزلية “اخت رجال” تنقذ طفلاً من الموت المحقق لحظة انفجار لبنان المرعب!

أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقفاً شجاعاً من “عاملة منزلية” في لبنان، لحظة الانفجار المرعب الذي ضرب مرفأ بيروت.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت العاملة وهي تقوم بأعمال التنظيف وإلى جانبها طفل صغير، اذ بدا عليها التوتر لحظة الانفجار الاول، ولكن ما لبث أن وقع الانفجار الثاني الكبير الذي حطم زجاج الشقة السكنية، حتى تداركت العاملة المنزلية الموقف وهجمت على الطفل الصغير لانقاذه من الزجاج المتطاير، في موقف لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقطة اليوم ..

ردة فعل عاملة منزلية اثناء وقوع الانفجار والذي هز كل من شاهده بالهاتف.. فكيف بمن عاش اللحظة المرعبة!؟ pic.twitter.com/IR4fvBye3Q — حديث الكويت (@TalkofKuw) August 4, 2020

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، إلى 50 قتيلاً و2750 جريحاً.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن “الكارثة” التي وقعت في لبنان اليوم، المتمثلة بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، “لن تمر دون محاسبة المسؤولين”، مناشدا “الدول الصديقة” لمساعدة بلاده.

وقال حسان دياب في مؤتمر صحفي، بعد ساعات من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت: “إنها نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار على مواجهة هذا التحدي الخطير ونتائجه المدمرة”.

وأضاف: “ما حصل اليوم لن يمر دون حساب. سيدفع المسؤولون عن الكارثة الثمن.. هذا وعد للشهداء والجرحى والتزام وطني”.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه ستكون هناك “حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير، الموجود منذ عام 2014″، قائلا: “لن أستبق التحقيقات، فالوقت الآن هو للتعامل مع الكارثة، ولانتشال الشهداء ومعالجة الجرحى”.

وخلال الخطاب، جدد دياب تأكيده على محاسبة المسؤولين، واستطرد قائلا: “أعدكم أن هذه الكارثة لن تمر دون مسؤولية ومسؤولين عنها”.

وتابع: “أيها اللبنانيون، لقد أصابتنا كارثة، لكنني واثق بأننا سنتعامل معها بمستوى مسؤولية كل منا في كل موقع.. أناشدكم أن نتوحد اليوم كي ننتصر لشهدائنا ونضمد جرحانا وجراح الوطن”.