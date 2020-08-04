بعد “بوستر” القبلة الحميمية.. “شاهد” “شارع شيكاغو” يتعدى حدود الجرأة بألفاظ بذيئة ومشاهد للكبار فقط!

أثار أحد المشاهد في المسلسل السوري “شارع شيكاغو” جدلاً واسعاً بين المتُابعين، بعد عرضه على القنوات العربية المُشفرة.

وتداول مغردون عبر “تويتر” مشهداً رصدته “وطن”، تظهر فيه ثلاث راقصات في ملهى ليلى يتجادلن حول النقود التي يحصلن عليها من الزبائن، فتتلفظ إحداهن بمصطلح عامي خارج وبذيء جداً، يعني “العاهرة”.

هيدا المشهد بمسلسل #شارع_شيكاغو كتير عمل ضجة وكتار اعتبرو هيك لفظ سقطة اخلاقية للدراما السورية وعيب هيك كلمة تمرق بعمل درامي… مع إنو كمان بكتير اعمال عربية او اعمال تركية مدبلجة منسمع كلمة عاهرة .. شو رأيكم بالموضوع؟ pic.twitter.com/5THbHzTg24 — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) August 3, 2020

وأثار المشهد صدمة لدى الجمهور العربي، واعتبروه سقطة في تاريخ الدراما السورية، فكتبت الإعلامية اللبنانية إيمان ابراهيم: “كتير over هيك مصطلحات تقطع بمسلسل عربي”.

كتير over هيك مصطلحات تقطع بمسلسل عربي — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) August 3, 2020

وأعاد لؤي البيطار نشر المشهد، مُعلقاً: “دراما الأزمة ، دراما الحقارة و السخافة “.

دراما الأزمة ، دراما الحقارة و السخافة 🤮 #شارع_شيكاغو pic.twitter.com/DKGpZU4w9a — Loay Al Bitar 🇸🇾 (@Loay_AlBitar2) August 3, 2020

ورأى حسين حمزة أن “الابتذال” لم يقتصر على هذا المشهد، وعلق: “المسلسل كلو على بعضو over وقطعو الشعرة بتكون بين الابتذال والجرأة…مبتذل جداً وبزعل على أمل عرفة اللي بحبها انها تقدم هيك دور بتقدمو ممثلة درجة عاشرة “.

المسلسل كلو على بعضو over وقطعو الشعرة بتكون بين الابتذال والجرأة…مبتذل جداً وبزعل على أمل عرفة اللي بحبها انها تقدم هيك دور بتقدمو ممثلة درجة عاشرة #شارع_شيكاغو — houssein hamze (@houss_hamze) August 3, 2020

وقال مُغرد باسم سامر ونوس، أن ما يحدث نتيجة طبيعية لما يحدث في سوريا بشكل عام، وكتب: “طبعا قلة ذوق وعيب وانا بزعل من قلبي لما شوف بعض المسلسلات السورية عم تنحدر أخلاقيا …برأيي بعد ما مات عمالقة الدراما السورية اكيد رح نوصل لهيك مرحلة من الانحطاط والتفاهة …اخ يا سوريا كلشي فيكي اتدمر”.

طبعا قلة ذوق وعيب وانا بزعل من قلبي لما شوف بعض المسلسلات السورية عم تنحدر أخلاقيا …برأيي بعد ما مات عمالقة الدراما السورية اكيد رح نوصل لهيك مرحلة من الانحطاط والتفاهة …اخ يا سوريا كلشي فيكي اتدمر — ⁦❇️ || Samer Wanous (@SamerWanous) August 3, 2020

وغرد آخر: “كنت متحمسة للمسلسل بس فيديوهات التاق قفلتني منه .. فيه سخافة وابتذال وبعيد عن بساطة وعفوية المسلسلات السورية، ثاني مسلسل سوري هذي السنة مليان نجوم بس المسلسل مو بمستواهم”.

كنت

متحمسة

للمسلسل بس

فيديوهات التاق قفلتني

منه .. فيه سخافة وابتذال وبعيد

عن بساطة وعفوية المسلسلات السورية 😐 ثاني

مسلسل سوري

هذي السنة مليان نجوم

بس المسلسل مو بمستواهم#شارع_شيكاغو — زورق ¤ أستغفر الله ¤ (@1408Reemo) August 3, 2020

وتساءلت صفاء عن الرسالة التي يحملها المسلسل، كعادة المسلسلات السورية، وكتبت: “سقطة كبيرة حتى لو بغير دراما بيتداولو هالالفاظ، مش كل شي المفروض او فينا نعمل متله!! المفروض ناخد ونتعلم من الأشياء المنيحة بس ونستخدمها ونستفيد منها. هاد صار انحلال أخلاقي عم يتصدر لكل بيت عبر الشاشات، الفن ب سوريا كان دائماً رسالة بس حالياً ماعم اعرف شو هالرسالة!”.

سقطة كبيرة

حتى لو بغير دراما بيتداولو هالالفاظ، مش كل شي المفروض او فينا نعمل متله!!

المفروض ناخد ونتعلم من الأشياء المنيحة بس ونستخدمها ونستفيد منها.

هاد صار انحلال أخلاقي عم يتصدر لكل بيت عبر الشاشات 🤦🏻‍♀️

الفن ب سوريا كان دائماً رسالة

بس حالياً ماعم اعرف شو هالرسالة!!💔🤷🏻‍♀️ — Safa kh 🇸🇾🇮🇪 (@SafaKharita) August 3, 2020

ولم يكن هذا المشهد هو الوحيد الذي صدم الجمهور العربي، فقد ظهرت الفنانة السورية أمل عرفة في عدد من المشاهد، ووصفت جسدها كراقصة في ملهى ليلي بأنه “أملاك عامة”.

ومنذ الإعلان عن مسلسل شارع شيكاغو، أثار “البوستر” الخاص به ضجة كبيرة، والذي يظهر خلاله بطلا العمل مهيار خضور وسلاف فواخرجي، وهما يستعدان لتقبيل بعضهما قبلة حميمية، ما اعتبره الجمهور جرأة دخيلة على المسلسلات السورية.

الجدير بالذكر أن “شارع شيكاغو” مسلسل رومانسي بوليسي، تدور أحداثه بين حقبة ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي.

ويروي المسلسل قصة ميرامار التي تهرب من كنف أهلها بمساعدة بطل شعبي يدعى مراد.

ويشارك في العمل عدد من نجوم الصف الأول السوريون أبرزهم سلافة فواخرجي، ومهيار خضور، وعباس النوري، وأمل عرفة، ودريد لحام، وشكران مرتجى.