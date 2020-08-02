مذيعة العربية ميسون عزام تتملّق للملك سلمان ومحمد بن زايد وهذا ما قالته!

تواصل مذيعة قناة العربية، ميسون عزام، التملق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، معتبرةً أن العام الجاري على الرغم من الكوارث التي حلت بالعالم إلا أنها حملت بشريات للسعودية والإمارات.

وقالت عزام، في تغريدة رصدتها “وطن: “ربما ٢٠٢٠ ليست بهذا السوء، ربما ظلمناها، -شفاء #الملك_سلمان، -افتتاح #محطة_براكة أول محطة #عربية للطاقة النووية السلمية”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من مذيعة العربية، معتبرين انها تسعى للتملق والتطبيل للنظامين السعودي والإماراتي.

تطبيل ملكي أميري السعودي إمارتي وإالامارتي سعودي !!! — Freeman (@Freeman68019388) August 2, 2020

نوع اخر من التملق… — Hussien (@Hussien29472312) August 2, 2020

وأمس السبت، أعلنت الإمارات نجاح تشغيل الوحدة الأولى من محطة “براكة” للطاقة النووية السلمية التي ستكون الأولى في العالم العربي.

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو “محطة براكة” في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.

وتقع محطة “براكة” غرب أبوظبي. وقد تولى كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار.

الجدير ذكره، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر المستشفى ليلة عيد الأضحى المبارك وذلك بعد أن مكثف فيها عدة أيام وأجرى عملية جراحية، وسط تكتم على طبيعة حالته الصحية في الوقت الراهن.