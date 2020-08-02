دم المصري مستباح في الداخل والخارج والسيسي نائم.. حادثة قتل جديدة تطال مصرياً في الأردن بطلق ناري فجر رأسه

توفي عامل مصري، اليوم الأحد، في الأردن، على إثر إصابته بطلق ناري على يد شاب أردني في العاصمة عمان.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان لها إن أمير سمير إبراهيم لقي مصرعه بعد شجار مع شخص آخر، وقال طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، إن الجاني تم القبض عليه، ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والمتابعة من جانب السفارة لمعرفة ملابسات الحادث، وما أسفرت عنه التحقيقات.

من جانبه أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأحد، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، لمتابعة مستحقات القتيل الذي لقي حتفه، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية.

كما أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقّى تقريراً من الملحق العمالي، كشف فيه عن أن المتوفى يدعى أمير سمير إبراهيم، قتل عن عمر يناهز 30 عاماً.

يأتي حادث مقتل الشاب المصري في الأردن بعد أيام قليلة من حادث مشابه في المملكة العربية السعودية، حيث قال حساب الجالية المصرية بالسعودية عبر موقع “فيسبوك”، الإثنين 27 يوليو/تموز 2020، إن مواطناً سعودياً ارتكب جريمة قتل بحق شابين مصريين مطلقاً عليهما الرصاص، بينما قالت وزيرة الهجرة المصرية إن الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل، وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات.

تفاصيل الحادثة..

حساب الجالية كشف عن هوية الضحيتين، وهما “عزالدين محمد عبدالشافي” و”عادل عبدالإله حسين”، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت في محافظة حريملاء بالرياض، إثر خلاف بسيط مع صاحب العمل.

كما أوضح أن صاحب العمل “أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدراً من الخلف”، وأصاب “كل واحد منهما بثلاث طلقات في الظهر”.

لا حول ولا قوه الابالله وان لله وأن إليه راجعون يعلم الله انكم من أحب الناس إلى قلبى عاشرتكم اكتر من 3 سنوات بالمملكه… Gepostet von ‎عرفات محمد‎ am Montag, 27. Juli 2020

فيما كشف أحد المغردين في سلسلة تغريدات على تويتر ملابسات الواقعة قائلاً: إن صاحب العمل طلب من الرجلين القيام بأحد أعمال السباكة وهما يعملان بنجارة حديد التسليح، فأوضحا له أن هذا ليس اختصاصهما، فما كان منه إلا أن أحضر سلاحه الآلي من السيارة وضربهما من الخلف ثلاث طلقات لكل منهما.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية، تتابع عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلحين)، على يد مواطن سعودي.

فيما أهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنون بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.